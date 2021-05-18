نقل سيارات رونالدو في منتصف الليل.. الغرض الحقيقي يتكشف

كشفت تقارير صحفية الحقيقة الكاملة وراء نقل كريستيانو رونالدو أسطول سياراته الفخمة ليلا من مدينة تورينو الإيطالية، وهي الواقعة التي أثارت جدلا محتدما وأطلقت تأكيدات بشأن رحيل النجم البرتغالي الوشيك عن ناديه يوفنتوس.

ويحتدم الجدل، منذ أشهر، حول ما إذا كان رونالدو سيغادر يوفنتوس هذا الصيف أم لا، علما بأن عقد اللاعب البالغ من العمر 36 عاما، ينتهي مع "السيدة العجوز" بعد عام، لكن أحاديث كثيرة ترددت عن إمكانية مغادرة "الدون" النادي قبل انتهاء عقده.

وجاء نشر مقطع الفيديو ليضفي المزيد من الغموض على هذه التقارير، بعدما رصد أسطول سيارات النجم البرتغالي تغادر مدينة تورينو الإيطالية.

وأظهر الفيديو، الذي نقلته صحيفة "ماركا" الإسبانية، إحدى شركات النقل تقوم بشحن، سيارات كريستيانو الفاخرة على متن شاحنة كبيرة، في وقت متأخر من الليل.

الحقيقة

لكن الأمر، حسب مصادر إسبانية وإيطالية، لا علاقة له برحيل رونالدو عن يوفنتوس، أو حتى استمراره مع عملاق مدينة تورينو الذي فقد لقبه المفضل ببطولة الكالتشيو هذا العام بعد التتويج 9 مرات على التوالي.

فقد أكدت قناة "Sky Sport Italia" أن رونالدو لم يقرر مستقبله بعد مع "السيدة العجوز"، ونقلت عن مصادر مقربة من اللاعب، قولها إن نقل سياراته الفخمة أمر يفعله رونالدو دائمًا قبل العطلات.

كما أفادت صحيفة "Gazzetta.it" الواسعة الاطلاع أن رونالدو عادة ما ينقل سياراته إلى وجهات مختلفة قبل الصيف، تمهيدا على ما يبدو لقضاء العطلة.

ومع ذلك، وحسب موقع صحيفة "آس" الإسبانية، كانت هذه "المراسم المعتادة" غير ممكنة العام الماضي عام عندما استؤنفت منافسات كرة القدم في يونيو بعد ذروة جائحة كورونا.

وذكرت «كورييري تورينو»، أن رونالدو نقل سياراته لأسباب تتعلق بالصيانة قبل عام لأن معظم سياراته عادة ما يتم فحصها في ألمانيا.

وكان موقع "Per Semper Calcio" الإيطالي، الذي نشر الفيديو، قال إن شركة النقل تدعى Rodo Cargo، ومقرها لشبونة، وقد قامت بشحن 7 سيارات فاخرة ونقلتها من تورينو إلى مكان غير معروف حتى الآن.

ويبقى مستقبل النجم البرتغالي غير معلوم في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها فريق "السيدة العجوز" واحتمال عدم مشاركته في بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وقد يطلب رونالدو مغادرة يوفنتوس في نهاية الموسم، إذا فشل البيانكونيري في احتلال المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، وفق ما أوردت "آس".