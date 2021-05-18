كورونا فى المكسيك .. 822 إصابة و56 حالة وفاة فى 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لـ وكالة "رويترز"، أظهرت بيانات وزارة الصة المكسيكية أن حصيلة الإصابات الكلية بوباء "كوفيد 19"، ارتفعت إلى مليونين و382 ألفا و745 حالة، فيما بلغ إجمالى الوفيات 220 ألفا و493.
كورونا فى المكسيك
وتقول الحكومة المكسيكية، إن العدد الفعلى للإصابات أعلى بكثير مما تشير إليه البيانات الرسمية، كما ترجح أن الوفيات الحقيقية أعلى بنسبة 60%.
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