رابط تسجيل وتقديم كلية الملك فهد الأمنية طلبة الثانوية والجامعيين “رجال ونساء” أبشر توظيف jobs sa

رابط تسجيل وتقديم كلية الملك فهد الأمنية لخريجي الثانوية ضباط وتخصصات الجامعيين “رجال ونساء” على رابط منصة أبشر توظيف jobs sa بوابة وزارة الداخلية، حيث بدأت كلية الملك فهد الأمنية استقبال طلبات التقديم والتسجيل لخريجي الثانوية العامة للعام الجامعي القادم 1443، وسيتم بعدها تسجيل الراغبين في الالتحاق للجامعيين خلال فترة وجيزة، وذلك وفق شروط وضوابط أعلنتها الإدارة العامة للقبول المركزي، أما عن قبول دفعة جديدة من الجامعيين فتشمل تخصصات عديدة من الجامعيين خريجي الجامعات المختلفة، هذا وقد بدأت بالفعل فتح باب تقديم طلاب الثانوية العامة بدأ من يوم الثلاثاء الموافق 18 مايو 2021، الموافق 6 شوال 1442، ويستمر باب تقديم طلبات الالتحاق والقبول بكلية الملك فهد الأمنية لخريجي الثانوية العامة ضباط حتى يوم الأحد الموافق 23 مايو 2021، الموافق 11 من شهر شوال 1442، بعدها يتم فتح باب التسجيل والتقديم للجامعيين 1442.

كلية الملك فهد الأمنية القبول لخريجي الثانوية والجامعيين موعد التقدم والشروط

وتشهد عملية التقديم والتسجيل في كلية الملك فهد الأمنية إقبال كبير من قبل طلاب الثانوية العامة والجامعيين من خريجي الجامعات، لذلك فقد أعددنا هذا التقرير الذي سنتناول فيه الإجابة على العديد من التساؤلات الخاصة بما يلي:

شروط القبول كلية الملك فهد الأمنية لخريجي الثانوية العامة.

شروط القبول كلية الملك فهد الأمنية للجامعيين 1442.

طريقة التقديم والتسجيل في كلية الملك فهد الأمنية.

الأوراق المطلوبة للتقديم في كلية الملك فهد

التخصصات المطلوبة بكلية الملك فهد الأمنية

موقع كلية الملك فهد الأمنية

الاستعلام عن نتائج كلية الملك فهد الأمنية 1443 الدورة 51 للجامعيين

رواتب كلية الملك فهد الأمنية للجامعيين.

كم راتب ملازم أول كلية الملك فهد الأمنية.

البدلات والعلاوات في كلية الملك فهد الأمنية.

شروط وضوابط التقديم والتسجيل والقبول بكلية الملك فهد الأمنية moi.gov.sa

نشرت وكالة الأنباء السعودية واس spa.gov.sa عن شروط وضوابط القبول بكلية الملك فهد الأمنية لخريجي الثانوية العامة، الراغبين في التقديم والتسجيل للالتحاق بالكلية للعام الدراسي 1443، كما أعلنت عن موعد بدأ وغلق باب التقديم وجاء ذلك حسب ما تم نشره على وكالة الأنباء واس.

موعد بدأ التسجيل والتقديم بكلية الملك فهد الأمنية وميعاد غلق باب التسجيل

أعلنت وزارة الداخلية MOISaudiArabia ممثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل والتقديم للالتحاق بكلية الملك فهد الأمنية لخريجي الثانوية، وذلك في الدورة رقم 65 ضباط، عل أن يتم التسجيل والتقديم من خلال منصة أبشر توظيف بوزارة الداخلية، أما عن موعد بدء تلقي طلبات التسجيل وميعاد إغلاق باب التقديم فقد جاءت كما يلي:

تم فتح باب التقديم والقبول بكلية الملك فهد الأمنية لخريجي الثانوية العامة يوم الثلاثاء 18 مايو 2021، الموافق 6 شوال 1442.

يتم غلق باب التسجيل بكلية الملك فهد الأمنية يوم الأحد 23 مايو 2021، الموافق 11 شوال 1442.

يجب أن يكون الراغب في التسجيل من مواطني المملكة سعودي الجنسية والمنشأ.

يستثنى من شرط المنشأ من عاش مع والده في خدمة المملكة بالخارج.

الحد الأدنى لعمر الراغب في التسجيل من الجامعيين لا يقل عن 22 عاماً ولا يزيد عمرة عن 30 عاماً.

يستثني من شرط العمر التخصصات الطبية.

يجب أن ألا يقل الطول للراغب في التسجيل من الجامعيين عن 168 سم.

يشرط اللياقة الطبية والبدنية والخلو من الإعاقات البدنية والعقلية.

يجب أن يتمتع المتقدم بحسن السمعة والسلوك.

يُشترط أن لا يكون المتقدم محكوم عليه في أي جريمة مُخلة بالشرف.

يُشترط حصول المتقدم من الجامعيين على مؤهل دراسي بدرجة بكالوريوس من الكليات والجامعات المعترف بها.

يجب أن لا يقل تقدير التخرج عن تقدير جيد، ولم يمضي على التخرج أكثر من عام.

يُشترط اجتياز المتقدم جميع الاختبارات البدنية والطبية واختبارات اللياقة، وكذلك الاختبارات التقويمية والمقابلة الشخصية.

أن لا يكون المتقدم غير متزوج من زوجة أجنبية.

اجتياز اختبارات قياس.

اجتياز اختبار القدرات العامة بدرجة لا تقل عن 70 %

أن يؤدي الاختبار التحصيلي ودرجة المسار (العلمي / العلوم الطبيعية) فقط لا تقل عن 10 %.

ألا يكون مرفوضاً من إحدى الكليات أو المعاهد العسكرية الأخرى.

طريقة التقديم والتسجيل في كلية الملك فهد الأمنية 1442 للجامعيين

شروط كلية الملك فهد الأمنية للجامعيين 1442 “رجال ونساء”

للتسجيل في كلية الملك فهد الأمنية للجامعيين 1442 اتبع الخطوات التالية:

ادخل إلى موقع أبش توظيف وزارة الداخلية.

اضغط على تسجيل طالب جديد.

اختر التسجيل في برنامج خريجي الجامعات.

ادخل البيانات المطلوبة.

أرفق الأوراق والمستندات المطلوبة.

اضغط على “حفظ الطلب”.

الأوراق المطلوبة للتقديم في كلية الملك فهد

صورة من رقم الهوية.

6 صور شخصية جديدة.

صورة من شهادة الميلاد.

صورة من نسخة الترجمة الأجنبية إلى السجل الأكاديمي للطلاب.

صورة من بطاقة الأحوال الشخصية

صورة من السجل الأكاديمي للطالب.

تخصصات كلية الملك فهد الأمنية للجامعيين

الإعلام.

أقسام الهندسة المتنوعة والتي منها الهندسة الكهربائية، الصناعية، المدنية، الزراعية.

تخصص صحي لغير الأطباء.

الآداب والتربية.

تخصص طبي.

تخصص ترجمة.

تخصصات الشريعة الإسلامية.

رواتب كلية الملك فهد الأمنية للجامعيين 1442

رتبة ملازم 8000 : 9000 ريال سعودي رتبة جندي 7000 ريال سعودي رتبة جندي أول 7800 ريال سعودي رتبة العريف 8500 ريال سعودي رتبة وكيل الرقيب 9000 ريال سعودي رتبة ملازم أول 10,000 ريال سعودي رتبة رائد 11,750 ريال سعودي رتبة مقدم 12,735 ريال سعودي رتبة عقيد 14,365 ريال سعودي رتبة عميد 16,350 ريال سعودي رتبة لواء 18,600 ريال سعودي رتبة فريق 21,565 ريال سعودي

كم راتب ملازم أول كلية الملك فهد الأمنية 1442

راتب الملازم الأول في كلية الملك فهد الأمنية يبدأ ب 10,000 ريال سعوديّ.

راتب الملازم يتراوح ما بين (8,000-9,000 ريال سعوديّ).

بالإضافة إلى العديد من المكافآت والبدلات على راتبه الأساسي.

البدلات في كلية الملك فهد الأمنية

بدل إعاشة 500 ريال سعودي بدل انتقالات 500 ريال سعودي بدل خطورة 600 ريال سعودي بدل تأهب 950 ريال سعودي علاوة فنية 950 ريال سعودي