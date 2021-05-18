رابط تسجيل وتقديم كلية الملك فهد الأمنية طلبة الثانوية والجامعيين “رجال ونساء” أبشر توظيف jobs sa

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رابط تسجيل وتقديم كلية الملك فهد الأمنية لخريجي الثانوية ضباط وتخصصات الجامعيين “رجال ونساء” على رابط منصة أبشر توظيف jobs sa بوابة وزارة الداخلية، حيث بدأت كلية الملك فهد الأمنية استقبال طلبات التقديم والتسجيل لخريجي الثانوية العامة للعام الجامعي القادم 1443، وسيتم بعدها تسجيل الراغبين في الالتحاق للجامعيين خلال فترة وجيزة، وذلك وفق شروط وضوابط أعلنتها الإدارة العامة للقبول المركزي، أما عن قبول دفعة جديدة من الجامعيين فتشمل تخصصات عديدة من الجامعيين خريجي الجامعات المختلفة، هذا وقد بدأت بالفعل فتح باب تقديم طلاب الثانوية العامة بدأ من يوم الثلاثاء الموافق 18 مايو 2021، الموافق 6 شوال 1442، ويستمر باب تقديم طلبات الالتحاق والقبول بكلية الملك فهد الأمنية لخريجي الثانوية العامة ضباط حتى يوم الأحد الموافق 23 مايو 2021، الموافق 11 من شهر شوال 1442، بعدها يتم فتح باب التسجيل والتقديم للجامعيين 1442.كلية الملك فهد الأمنية القبول لخريجي الثانوية والجامعيين موعد التقدم والشروط
وتشهد عملية التقديم والتسجيل في كلية الملك فهد الأمنية إقبال كبير من قبل طلاب الثانوية العامة والجامعيين من خريجي الجامعات، لذلك فقد أعددنا هذا التقرير الذي سنتناول فيه الإجابة على العديد من التساؤلات الخاصة بما يلي:
- شروط القبول كلية الملك فهد الأمنية لخريجي الثانوية العامة.
- شروط القبول كلية الملك فهد الأمنية للجامعيين 1442.
- طريقة التقديم والتسجيل في كلية الملك فهد الأمنية.
- الأوراق المطلوبة للتقديم في كلية الملك فهد
- التخصصات المطلوبة بكلية الملك فهد الأمنية
- موقع كلية الملك فهد الأمنية
- الاستعلام عن نتائج كلية الملك فهد الأمنية 1443 الدورة 51 للجامعيين
- رواتب كلية الملك فهد الأمنية للجامعيين.
- كم راتب ملازم أول كلية الملك فهد الأمنية.
- البدلات والعلاوات في كلية الملك فهد الأمنية.
نشرت وكالة الأنباء السعودية واس spa.gov.sa عن شروط وضوابط القبول بكلية الملك فهد الأمنية لخريجي الثانوية العامة، الراغبين في التقديم والتسجيل للالتحاق بالكلية للعام الدراسي 1443، كما أعلنت عن موعد بدأ وغلق باب التقديم وجاء ذلك حسب ما تم نشره على وكالة الأنباء واس.موعد بدأ التسجيل والتقديم بكلية الملك فهد الأمنية وميعاد غلق باب التسجيل
أعلنت وزارة الداخلية MOISaudiArabia ممثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل والتقديم للالتحاق بكلية الملك فهد الأمنية لخريجي الثانوية، وذلك في الدورة رقم 65 ضباط، عل أن يتم التسجيل والتقديم من خلال منصة أبشر توظيف بوزارة الداخلية، أما عن موعد بدء تلقي طلبات التسجيل وميعاد إغلاق باب التقديم فقد جاءت كما يلي:
- تم فتح باب التقديم والقبول بكلية الملك فهد الأمنية لخريجي الثانوية العامة يوم الثلاثاء 18 مايو 2021، الموافق 6 شوال 1442.
- يتم غلق باب التسجيل بكلية الملك فهد الأمنية يوم الأحد 23 مايو 2021، الموافق 11 شوال 1442.
- يجب أن يكون الراغب في التسجيل من مواطني المملكة سعودي الجنسية والمنشأ.
- يستثنى من شرط المنشأ من عاش مع والده في خدمة المملكة بالخارج.
- الحد الأدنى لعمر الراغب في التسجيل من الجامعيين لا يقل عن 22 عاماً ولا يزيد عمرة عن 30 عاماً.
- يستثني من شرط العمر التخصصات الطبية.
- يجب أن ألا يقل الطول للراغب في التسجيل من الجامعيين عن 168 سم.
- يشرط اللياقة الطبية والبدنية والخلو من الإعاقات البدنية والعقلية.
- يجب أن يتمتع المتقدم بحسن السمعة والسلوك.
- يُشترط أن لا يكون المتقدم محكوم عليه في أي جريمة مُخلة بالشرف.
- يُشترط حصول المتقدم من الجامعيين على مؤهل دراسي بدرجة بكالوريوس من الكليات والجامعات المعترف بها.
- يجب أن لا يقل تقدير التخرج عن تقدير جيد، ولم يمضي على التخرج أكثر من عام.
- يُشترط اجتياز المتقدم جميع الاختبارات البدنية والطبية واختبارات اللياقة، وكذلك الاختبارات التقويمية والمقابلة الشخصية.
- أن لا يكون المتقدم غير متزوج من زوجة أجنبية.
- اجتياز اختبارات قياس.
- اجتياز اختبار القدرات العامة بدرجة لا تقل عن 70 %
- أن يؤدي الاختبار التحصيلي ودرجة المسار (العلمي / العلوم الطبيعية) فقط لا تقل عن 10 %.
- ألا يكون مرفوضاً من إحدى الكليات أو المعاهد العسكرية الأخرى.
للتسجيل في كلية الملك فهد الأمنية للجامعيين 1442 اتبع الخطوات التالية:
- ادخل إلى موقع أبش توظيف وزارة الداخلية.
- اضغط على تسجيل طالب جديد.
- اختر التسجيل في برنامج خريجي الجامعات.
- ادخل البيانات المطلوبة.
- أرفق الأوراق والمستندات المطلوبة.
- اضغط على “حفظ الطلب”.
- صورة من رقم الهوية.
- 6 صور شخصية جديدة.
- صورة من شهادة الميلاد.
- صورة من نسخة الترجمة الأجنبية إلى السجل الأكاديمي للطلاب.
- صورة من بطاقة الأحوال الشخصية
- صورة من السجل الأكاديمي للطالب.
- الإعلام.
- أقسام الهندسة المتنوعة والتي منها الهندسة الكهربائية، الصناعية، المدنية، الزراعية.
- تخصص صحي لغير الأطباء.
- الآداب والتربية.
- تخصص طبي.
- تخصص ترجمة.
- تخصصات الشريعة الإسلامية.
|رتبة ملازم
|8000 : 9000 ريال سعودي
|رتبة جندي
|7000 ريال سعودي
|رتبة جندي أول
|7800 ريال سعودي
|رتبة العريف
|8500 ريال سعودي
|رتبة وكيل الرقيب
|9000 ريال سعودي
|رتبة ملازم أول
|10,000 ريال سعودي
|رتبة رائد
|11,750 ريال سعودي
|رتبة مقدم
|12,735 ريال سعودي
|رتبة عقيد
|14,365 ريال سعودي
|رتبة عميد
|16,350 ريال سعودي
|رتبة لواء
|18,600 ريال سعودي
|رتبة فريق
|21,565 ريال سعودي
- راتب الملازم الأول في كلية الملك فهد الأمنية يبدأ ب 10,000 ريال سعوديّ.
- راتب الملازم يتراوح ما بين (8,000-9,000 ريال سعوديّ).
- بالإضافة إلى العديد من المكافآت والبدلات على راتبه الأساسي.
|بدل إعاشة
|500 ريال سعودي
|بدل انتقالات
|500 ريال سعودي
|بدل خطورة
|600 ريال سعودي
|بدل تأهب
|950 ريال سعودي
|علاوة فنية
|950 ريال سعودي
- بعد أن يتم الإعلان عن قبول دفعة جديدة، ومع البدء في تسجيل استمارة طلب الالتحاق الأولي، وذلك طبقاُ للشروط الواجب توفرها في المتقدم، بعدها يتم الإعلان عن موعد اختبار قياس القدرات العامة والقبول والمراجعة والوثائق المطلوبة، واجتياز اختبار القياس والتقويم.
- استقبال الطلبة المتقدمين، حيث يتم يستقبل المتقدمين وذلك حسب جدول زمني مُعلن، ويجب أن ننوه إلى أنه سيتم غلق باب القبول في الموعد المُحدد أو حين يتجاوز العدد من المتقدمين خمسة أضعاف المطلوب.
- تبدأ مرحلة القبول المبدئـي، حيث يتم إعداد المقبولين حسب القواعد العامة المعمول بها، وهي القواعد المنظمة للقبول بالكلية، ويتم إعلان نتيجة القبول المبدئي من خلال إرسال رسائل نصية على هواتف المتقدمين، أو على البوابة الرسمية للكلية على أبشر توظيف وزارة الداخلية.
- بعد الإعلان عن نتيجة القبول المبدئي، تبدأ مرحلة الكشف الطبي والمقابلة الشخصية، حيث يتم استكمال الفحوص الطبية للمتقدمين، وبعدها يتم إجراء المقابلة الشخصية.
- كما يتم عمل اختبار اللياقة البدنية، حيث يتم إجراء اختبارات اللياقة البدنية للتأكد من مدى صلاحيتهم البدنية للتمارين وتحملهم التدريبات العسكرية، ويجب التنوية إلى أن اختبار اللياقة البدنية يتم إجراءه فقط لمن اجتاز اختبار اللياقة الطبية.
- تأتي بعد ما سبق الاختبارات التخصصية، ويتم إجرائها حسب التخصصات سابقة الذكر، وتلك الاختبارات التخصصية هي إحدى الإجراءات العامة للقبول، حيث يتم للمفاضلة بين الطلاب لكل تخصص على حدة.
هذا وقد أعلنت إدارة القبول والتسجيل عن وجوب قيام المتقدمين الحاصلين على مؤهلهم الدراسي من خارج المملكة بترجمة الشهادات التي تحصلوا عليها، ويتم اعتمادها من مكتب معتمد، كما يجب أن تكون جميع المستندات والأوراق المُقدمة مصدق عليها، وتكون صور تلك المستندات واضحة، كما يوقع المتقدم على تلك الصور ويقر أنها مطابقة للأصل.
وبذلك نكون قد استعرضنا معكم موعد بدأ وغلق باب التقديم والتسجيل لخريجي الثانوية العامة، وذلك بكلية الملك فهد الأمنية على رابط أبشر للتوظيف بوزارة الداخلية السعودية، كما استعرضنا أيضا الشروط والضوابط الخاصة والتي يجب توافرها للراغبين في التقديم لخريجي الثانوية العامة، وكذلك الشروط الخاصة بتقديم الجامعيين، كما استعرضنا أيضا سلم رواتب ضباط ورتب وبدلات طلاب وضباط كلية الملك فهد الأمنية.
الوسوم
رابط تسجيل وتقديم كلية الملك فهد الأمنية لخريجي الثانوية ضباط وتخصصات الجامعيين “رجال ونساء” على رابط منصة أبشر توظيف jobs sa بوابة وزارة الداخلية، حيث بدأت كلية الملك فهد الأمنية استقبال طلبات التقديم والتسجيل لخريجي الثانوية العامة للعام الجامعي القادم 1443، وسيتم بعدها تسجيل الراغبين في الالتحاق للجامعيين خلال فترة وجيزة، وذلك وفق شروط وضوابط أعلنتها الإدارة العامة للقبول المركزي، أما عن قبول دفعة جديدة من الجامعيين فتشمل تخصصات عديدة من الجامعيين خريجي الجامعات المختلفة، هذا وقد بدأت بالفعل فتح باب تقديم طلاب الثانوية العامة بدأ من يوم الثلاثاء الموافق 18 مايو 2021، الموافق 6 شوال 1442، ويستمر باب تقديم طلبات الالتحاق والقبول بكلية الملك فهد الأمنية لخريجي الثانوية العامة ضباط حتى يوم الأحد الموافق 23 مايو 2021، الموافق 11 من شهر شوال 1442، بعدها يتم فتح باب التسجيل والتقديم للجامعيين 1442.كلية الملك فهد الأمنية القبول لخريجي الثانوية والجامعيين موعد التقدم والشروط
وتشهد عملية التقديم والتسجيل في كلية الملك فهد الأمنية إقبال كبير من قبل طلاب الثانوية العامة والجامعيين من خريجي الجامعات، لذلك فقد أعددنا هذا التقرير الذي سنتناول فيه الإجابة على العديد من التساؤلات الخاصة بما يلي:
- شروط القبول كلية الملك فهد الأمنية لخريجي الثانوية العامة.
- شروط القبول كلية الملك فهد الأمنية للجامعيين 1442.
- طريقة التقديم والتسجيل في كلية الملك فهد الأمنية.
- الأوراق المطلوبة للتقديم في كلية الملك فهد
- التخصصات المطلوبة بكلية الملك فهد الأمنية
- موقع كلية الملك فهد الأمنية
- الاستعلام عن نتائج كلية الملك فهد الأمنية 1443 الدورة 51 للجامعيين
- رواتب كلية الملك فهد الأمنية للجامعيين.
- كم راتب ملازم أول كلية الملك فهد الأمنية.
- البدلات والعلاوات في كلية الملك فهد الأمنية.
نشرت وكالة الأنباء السعودية واس spa.gov.sa عن شروط وضوابط القبول بكلية الملك فهد الأمنية لخريجي الثانوية العامة، الراغبين في التقديم والتسجيل للالتحاق بالكلية للعام الدراسي 1443، كما أعلنت عن موعد بدأ وغلق باب التقديم وجاء ذلك حسب ما تم نشره على وكالة الأنباء واس.موعد بدأ التسجيل والتقديم بكلية الملك فهد الأمنية وميعاد غلق باب التسجيل
أعلنت وزارة الداخلية MOISaudiArabia ممثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل والتقديم للالتحاق بكلية الملك فهد الأمنية لخريجي الثانوية، وذلك في الدورة رقم 65 ضباط، عل أن يتم التسجيل والتقديم من خلال منصة أبشر توظيف بوزارة الداخلية، أما عن موعد بدء تلقي طلبات التسجيل وميعاد إغلاق باب التقديم فقد جاءت كما يلي:
- تم فتح باب التقديم والقبول بكلية الملك فهد الأمنية لخريجي الثانوية العامة يوم الثلاثاء 18 مايو 2021، الموافق 6 شوال 1442.
- يتم غلق باب التسجيل بكلية الملك فهد الأمنية يوم الأحد 23 مايو 2021، الموافق 11 شوال 1442.
- يجب أن يكون الراغب في التسجيل من مواطني المملكة سعودي الجنسية والمنشأ.
- يستثنى من شرط المنشأ من عاش مع والده في خدمة المملكة بالخارج.
- الحد الأدنى لعمر الراغب في التسجيل من الجامعيين لا يقل عن 22 عاماً ولا يزيد عمرة عن 30 عاماً.
- يستثني من شرط العمر التخصصات الطبية.
- يجب أن ألا يقل الطول للراغب في التسجيل من الجامعيين عن 168 سم.
- يشرط اللياقة الطبية والبدنية والخلو من الإعاقات البدنية والعقلية.
- يجب أن يتمتع المتقدم بحسن السمعة والسلوك.
- يُشترط أن لا يكون المتقدم محكوم عليه في أي جريمة مُخلة بالشرف.
- يُشترط حصول المتقدم من الجامعيين على مؤهل دراسي بدرجة بكالوريوس من الكليات والجامعات المعترف بها.
- يجب أن لا يقل تقدير التخرج عن تقدير جيد، ولم يمضي على التخرج أكثر من عام.
- يُشترط اجتياز المتقدم جميع الاختبارات البدنية والطبية واختبارات اللياقة، وكذلك الاختبارات التقويمية والمقابلة الشخصية.
- أن لا يكون المتقدم غير متزوج من زوجة أجنبية.
- اجتياز اختبارات قياس.
- اجتياز اختبار القدرات العامة بدرجة لا تقل عن 70 %
- أن يؤدي الاختبار التحصيلي ودرجة المسار (العلمي / العلوم الطبيعية) فقط لا تقل عن 10 %.
- ألا يكون مرفوضاً من إحدى الكليات أو المعاهد العسكرية الأخرى.
للتسجيل في كلية الملك فهد الأمنية للجامعيين 1442 اتبع الخطوات التالية:
- ادخل إلى موقع أبش توظيف وزارة الداخلية.
- اضغط على تسجيل طالب جديد.
- اختر التسجيل في برنامج خريجي الجامعات.
- ادخل البيانات المطلوبة.
- أرفق الأوراق والمستندات المطلوبة.
- اضغط على “حفظ الطلب”.
- صورة من رقم الهوية.
- 6 صور شخصية جديدة.
- صورة من شهادة الميلاد.
- صورة من نسخة الترجمة الأجنبية إلى السجل الأكاديمي للطلاب.
- صورة من بطاقة الأحوال الشخصية
- صورة من السجل الأكاديمي للطالب.
- الإعلام.
- أقسام الهندسة المتنوعة والتي منها الهندسة الكهربائية، الصناعية، المدنية، الزراعية.
- تخصص صحي لغير الأطباء.
- الآداب والتربية.
- تخصص طبي.
- تخصص ترجمة.
- تخصصات الشريعة الإسلامية.
|رتبة ملازم
|8000 : 9000 ريال سعودي
|رتبة جندي
|7000 ريال سعودي
|رتبة جندي أول
|7800 ريال سعودي
|رتبة العريف
|8500 ريال سعودي
|رتبة وكيل الرقيب
|9000 ريال سعودي
|رتبة ملازم أول
|10,000 ريال سعودي
|رتبة رائد
|11,750 ريال سعودي
|رتبة مقدم
|12,735 ريال سعودي
|رتبة عقيد
|14,365 ريال سعودي
|رتبة عميد
|16,350 ريال سعودي
|رتبة لواء
|18,600 ريال سعودي
|رتبة فريق
|21,565 ريال سعودي
- راتب الملازم الأول في كلية الملك فهد الأمنية يبدأ ب 10,000 ريال سعوديّ.
- راتب الملازم يتراوح ما بين (8,000-9,000 ريال سعوديّ).
- بالإضافة إلى العديد من المكافآت والبدلات على راتبه الأساسي.
|بدل إعاشة
|500 ريال سعودي
|بدل انتقالات
|500 ريال سعودي
|بدل خطورة
|600 ريال سعودي
|بدل تأهب
|950 ريال سعودي
|علاوة فنية
|950 ريال سعودي
- بعد أن يتم الإعلان عن قبول دفعة جديدة، ومع البدء في تسجيل استمارة طلب الالتحاق الأولي، وذلك طبقاُ للشروط الواجب توفرها في المتقدم، بعدها يتم الإعلان عن موعد اختبار قياس القدرات العامة والقبول والمراجعة والوثائق المطلوبة، واجتياز اختبار القياس والتقويم.
- استقبال الطلبة المتقدمين، حيث يتم يستقبل المتقدمين وذلك حسب جدول زمني مُعلن، ويجب أن ننوه إلى أنه سيتم غلق باب القبول في الموعد المُحدد أو حين يتجاوز العدد من المتقدمين خمسة أضعاف المطلوب.
- تبدأ مرحلة القبول المبدئـي، حيث يتم إعداد المقبولين حسب القواعد العامة المعمول بها، وهي القواعد المنظمة للقبول بالكلية، ويتم إعلان نتيجة القبول المبدئي من خلال إرسال رسائل نصية على هواتف المتقدمين، أو على البوابة الرسمية للكلية على أبشر توظيف وزارة الداخلية.
- بعد الإعلان عن نتيجة القبول المبدئي، تبدأ مرحلة الكشف الطبي والمقابلة الشخصية، حيث يتم استكمال الفحوص الطبية للمتقدمين، وبعدها يتم إجراء المقابلة الشخصية.
- كما يتم عمل اختبار اللياقة البدنية، حيث يتم إجراء اختبارات اللياقة البدنية للتأكد من مدى صلاحيتهم البدنية للتمارين وتحملهم التدريبات العسكرية، ويجب التنوية إلى أن اختبار اللياقة البدنية يتم إجراءه فقط لمن اجتاز اختبار اللياقة الطبية.
- تأتي بعد ما سبق الاختبارات التخصصية، ويتم إجرائها حسب التخصصات سابقة الذكر، وتلك الاختبارات التخصصية هي إحدى الإجراءات العامة للقبول، حيث يتم للمفاضلة بين الطلاب لكل تخصص على حدة.
هذا وقد أعلنت إدارة القبول والتسجيل عن وجوب قيام المتقدمين الحاصلين على مؤهلهم الدراسي من خارج المملكة بترجمة الشهادات التي تحصلوا عليها، ويتم اعتمادها من مكتب معتمد، كما يجب أن تكون جميع المستندات والأوراق المُقدمة مصدق عليها، وتكون صور تلك المستندات واضحة، كما يوقع المتقدم على تلك الصور ويقر أنها مطابقة للأصل.
وبذلك نكون قد استعرضنا معكم موعد بدأ وغلق باب التقديم والتسجيل لخريجي الثانوية العامة، وذلك بكلية الملك فهد الأمنية على رابط أبشر للتوظيف بوزارة الداخلية السعودية، كما استعرضنا أيضا الشروط والضوابط الخاصة والتي يجب توافرها للراغبين في التقديم لخريجي الثانوية العامة، وكذلك الشروط الخاصة بتقديم الجامعيين، كما استعرضنا أيضا سلم رواتب ضباط ورتب وبدلات طلاب وضباط كلية الملك فهد الأمنية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رابط تسجيل وتقديم كلية الملك فهد الأمنية طلبة الثانوية والجامعيين “رجال ونساء” أبشر توظيف jobs sa على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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