الجيش الإسرائيلى يعلن استهداف مقار لحركة حماس غربى غزة

جدة - نرمين السيد - أعلن الجيش الإسرائيلى، استهدافه مقار لحركة حماس فى حى الرمال غربى غزة، وفقا لما أوردته قناة "سكاى نيوز" الإخبارية.



جدة - نرمين السيد - أعلن الجيش الإسرائيلى، استهدافه مقار لحركة حماس فى حى الرمال غربى غزة، وفقا لما أوردته قناة "سكاى نيوز" الإخبارية. كما أكد تصدى القبة الحديدة لعشرات الصواريخ التى أطلقت من قطاع غزة خلال الساعات الأخيرة، بعد إطلاق الفصائل الفلسطينية 90 صاروخاً من غزة باتجاه أراضيها خلال الليل.

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