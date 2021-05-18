أبشر للتوظيف..تعلن خطوات التقديم والتسجيل في كلية الملك فهد الأمنية 1443

أعلنت الهيئة العامة للقبول المركزي بوزارة الداخلية عن فتح باب التقديم والتسجيل في كلية الملك فهد الأمنية لتأهيل الضباط الجامعيين عبر بوابة أبشر للتوظيف، كما أوضحت جامعة الملك فهد السعودية أنها تمكن الطلاب عقب التخرج بالتعيين في أحد القطاعات الأمنية بالسعودية، فيما كشفت إدارة الجامعة عن العديد من الضوابط الجديدة والشروط الواجب توافرها في المتقدمين من أجل الالتحاق بدورة تأهيل الضباط الجامعيين رقم 65 والتي من أهمها أن يكون المتقدم حاصل علي علي شهادة جامعية، ويمكنكم الإطلاع علي رابط شروط التسجيل في كلية الملك فهد الأمنية المملكة العربية السعودية.

خطوات التقديم في كلية الملك فهد الأمنية

نوهت وزارة الداخلية السعودية اليوم عن خطوات التسجيل في كلية الملك فهد الأمنية والإجراءات اللازمة للالتحاق الطالب في الدورة 65 في بالكلية عبر الموقع أبشر للتوظيف الإلكتروني، وذلك بإتباع بعض الخطوات البسيطة التالية:

الدخول علي موقع أبشر توظيف الإلكتروني.

الإلكتروني. إدخال طلب الالتحاق الأولي ثم تعبئة البيانات المطلوبة.

مراجعة البيانات والتأكد من صحتها حيث أكدت لجنة القبول بعدم الالتفات إلى الطلبات التي بها بعض البيانات والمعلومات الغير صحيحة.

مواعيد التقديم والشروط

أعلنت كلية الملك فهد العسكرية عن مواعيد التقديم والتسجيل والمقرر له اليوم الثلاثاء 18 مايو 2021م والموافق 6 شوال 1441ه‍، واوضحت لجنة القبول والتسجيل أن التقديم سيستمر لمدة أسبوع والمقرر أن ينتهي موعد التقديم يوم الثلاثاء الموافق 23 مايو 2021م، والموافق 11 شوال 1442ه‍، ويبدأ التسجيل في تمام الساعة العاشرة صباحاً على منصة أبشر للتوظيف الإلكترونية.

كان أبرز الشروط والأحكام الواجب في طلبة الثانوية العامة المتقدمين هي أن يكون عمرهم لا يتجاوز 17 عام ولا يزيد عن 22 عام، ويكون لائق طبيا من حيث الطول وتوافقه مع الوزن ويكون من خريجي عام 1442ه‍ وألا يكون قد تم فصله من أحد المعاهد أو الجامعات العسكرية من قبل بأي سبب من الأسباب.