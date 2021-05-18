الفرايه: الاردن تسلم مواطنين اثنين تسللا إلى الاراضي المحتلة

دوت الخليج :- اكد وزير الداخلية مازن الفرايه اليوم الاثنين في جلسة مجلس النواب ان الحكومة تسلمت مواطنين أردنيين اثنين تسللا إلى الاراضي المحتلة خلال الأيام الماضية. يشار الى ان التحقيقات لا زالت جارية للبحث عن متسللين آخرين.

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