وفاة شاب لبناني أصيب بقذيفة إسرائيلية عند الحدود مع إسرائيل

دوت الخليج: - أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية بوفاة أحد الشابين اللذين أصيبا في وقت سابق من اليوم جراء حادث عند حدود إسرائيل.
وأكدت الوكالة أن الشاب المعروف محمد. ق.ط. (21 عاما) من سكان بلدة عدلون الجنوبية، فارق الحياة في مستشفى مرجعيون الحكومي، متأثرا بجروحه، إثر تعرضه مع مجموعة من الشبان الآخرين لقذائف صاروخية أطلقها الجيش الإسرائيلي، لدى محاولتهم اجتياز الشريط التقني عند الحدود مقابل مستعمرة المطلة.
وسبق أن أعلن الجيش الإسرائيلي أن دبابات تابعة له أطلقت "طلقات تحذيرية" نحو المواطنين اللبنانيين عند الحدود.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
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