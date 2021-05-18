زلزال عنيف يضرب إندونيسيا

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات الإندونيسية، وقوع زلزال بلغت شدته 5.1 درجة على مقياس ريختر فى مقاطعة "سومطرة الشمالية"، دون ورود أنباء فورية عن وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الهزة الأرضية.





وقال مكتب وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء فى إندونيسيا فى مدينة "ميدان" - حسبما ذكر راديو (صوت إندونيسيا) اليوم الثلاثاء، إن مركز الزلزال وقع على بعد 120 كيلومترا جنوب غرب منطقة "ويست نياس"، وعلى عمق 12 كيلومترا. ولم تصدر أى تحذيرات من وقوع موجات مد عاتية "تسونامى" عقب وقوع الزلزال.

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