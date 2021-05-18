انخفاض طفيف .. 263.533 إصابة بـ كورونا فى الهند وحصيلة وفيات قياسية

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهند تسجيل 263 ألفًا و533 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا المستجد، كما تم رصد عدد قياسى جديد من الوفيات بواقع 4.329 حالة خلال آخر 24 ساعة، بحسب ما ذكرته فضائية "سكاى نيوز عربية".





وأفادت وزارة الصحة الهندية فى تقريرها اليومى، بارتفاع حصيلة الإصابات الكلية بوباء "كوفيد 19" إلى 25 مليونًا و227 ألفًا و970 حالة، فيما أودى الفيروس التاجى بحياة 278 ألفًا و751 شخصًا فى البلاد منذ بدء الجائحة. وأوضح موقع "وورلد ميتر"، إن 21 مليونًا و590 ألفًا و3 أشخاص حول العالم تعافوا من الوباء حتى الآن، وأنه لا يزال هناك 3 ملايين و359 ألفًا و216 حالة نشطة، منها 8 آلاف و944 فى وضع حرج.

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