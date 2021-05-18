اسعار شراء تذاكر مباراة الهلال والاهلي وطريقة الحجز

قامت وزارة الرياضة السعودية بطرح تذاكر مباراة الهلال والاهلى، المقرر إقامتها غدا الأربعاء ضمن مباريات الجولة الـ 28 في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان بـ الدوري السعودي، وأعلن موقع تذاكر السُّعُودية عن أسعار حجز التذاكر التي تبدأ من خمسون ريال سعودي وتصل إلي 500 ريال، ويمكن للمشجع الحصول علي تَذْكِرَة المباراة من خلال الموقع الإلكتروني وتكون مرقمة برقم المَقْعَد، وتتولي الأندية عملية تحديد أسعار تذاكر المباريات.

تذاكر مباراة الهلال والاهلي

ووجه وزير الرياضة السعودي الأمير “عبد العزيز بن تركي الفيصل، الأندية والاتحادات الرياضية بضرورة الالتزام بكافة التدابير والإجراءات الاحترازية، والعمل علي تسهيل دخول الجماهير للمنشآت الرياضية والملاعب.

الدوري السعودي

وذلك بعد قرار السماح بحضور المباريات بنسبة أربعون في المئة من سعه الملاعب وفقا لبروتوكول وزارة الرياضة السعودية، حيث يتم الفصل بين كل مشجع وآخر بمقعدين، وذلك لتطبيق التباعد وجاءت قواعد الحضور للمباريات كالتالي :

السماح بحضور المشجعين من هم محصنين كالتالي (محصن جرعة أولي، محصن بجرعتين، محصن متعافي)، يشترط أن يزيد عمره عن 18 عام.

السماح بدخول الأشخاص من عمر 7 سنوات وإلي أقل 18 عام، ولا يشترط أن يكونوا متعافين أو محصنين، بشرط أن تكون حالتهم في تطبيق توكلنا غير مخالط أو مصاب.

يمكن لأفراد العائلة الجلوس معًا مع تطبيق إجراءات التباعد بينهم.

تخصيص أماكن معزولة لرابطة الجماهير عن بقية المشجعين.

عدم تداول الأدوات والمعدات بين أكثر من شخص.

العمل علي توزيع المناديل والمعقمات على الجماهير.

منع التجمعات بعد المباراة وبين الشوطين.

وجاءت أسعار تذاكر مباراة الهلال والأهلي السعودي من 50 ريال وحتي 500 ريال.

أما فيما يخص تذاكر مباراة أبها والاتحاد فهي من 115 ريال وحتي 230 ريال.

أما الشباب والعين من 10 ريال وحتي 200 ريال.

ويمكنكم الحصول علي تذاكر مباراة الهلال والاهلى، وكذلك كافة مباريات الدوري السعودي من خلال الدخول علي موقع تذاكر السعودية (sauditickets.sa) واتباع الخطوات اللازمة للحجز.