دوت الخليج :- ذكرت واشنطن أن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، ونظيره الأردني، أيمن الصفدي، أجريا اليوم الاثنين اتصالا هاتفيا حيث اتفقا على ضرورة العمل لإحلال هدوء مستمر في إسرائيل وغزة.
وأفادت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان، بأن بلينكن والصفدي "أعربا عن قلقهما المشترك من أعمال العنف في إسرائيل والضفة الغربية وقطاع غزة، حيث اتفقا على الضرورة الملحة للعمل على بسط هدوء مستدام" في المنطقة.
وأكد وزير الخارجية الأمريكي، حسب البيان، أن "الإسرائيليين والفلسطينيين يستحقون بقدر متساو الحياة في أمن وسلامة".
وأضافت الخارجية الأمريكية أن بلينكن شكر الصفدي "على جهود الأردن الدؤوبة دعما للسلام في الشرق الأوسط"، مؤكدا "على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والأردن".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بلينكن والصفدي يتفقان على العمل لبسط هدوء مستمر في إسرائيل وغزة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جي بي سي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.