جدة - نرمين السيد - أعلن البيت الأبيض، أمس الإثنين، قرار الولايات المتحدة بتصدير 20 مليون جرعة من لقاحات كورونا المصرح بها إلى بلدان أخرى، بحلول نهاية يونيو، وذلك بالإضافة إلى 60 مليون جرعة من لقاح استرازينيكا الذى تعهدت به إدارة جو بايدن إلى كندا والمكسيك.





ومن المقرر أن ترسل الإدارة الأمريكية لقاحات تنتجها شركات "موديرنا وفايزر وجونسون آند جونسون" إلى الخارج، فى خطوة لمواجهة الضغوط التى تواجه الولايات المتحدة بشأن تقاسم إمدادتها من اللقاحات مع بقية العالم، والمساعدة فى الاستجابة العالمية للجائحة، وذلك تزامنا مع انخفاض الطلب على اللقاحات فى الولايات المتحدة. وقال الرئيس الأمريكى جو بايدن، إن حالات كورونا انخفضت فى جميع الولايات الخمسين، وبحلول الثلاثاء، سيكون 60% من البالغين الأمريكيين الذين تزيد سنهم عن 18 عامًا، قد تلقوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاح. وقال بايدن من البيت الأبيض: "نعلم أن أمريكا لن تكون آمنة تمامًا حتى تتم السيطرة على الوباء المستعر عالميًا"، لافتًا إلى انتشار سلالات الفيروسات فى الخارج، ومؤكدًا أن تبرع الولايات المتحدة باللقاحات سيكون أكثر بخمسة أضعاف مما أسهمت به أى دولة أخرى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أمريكا تعلن تصدير 20 مليون جرعة من لقاحات كورونا قريبا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.