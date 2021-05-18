قوات الاحتلال تقتل فلسطينيا بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن بـ الخليل

جدة - نرمين السيد - تأتى هذه التطورات، بالتزامن مع جولة جديدة من التصعيد العسكرى فى قطاع غزة، وإعلان الشرطة الاسرائيلية اعتقال مئات من فلسطينى الداخل فى مدن اللد وحيفا ويافا.

كذلك، أدت الغارات الإسرائيلية العنيفة منذ أيام على القطاع إلى استشهاد مئات الفلسطينيين بينهم أطفال ونساء.