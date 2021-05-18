إسبانيا: لا صلة بين استقبال زعيم بوليساريو وتدفق المهاجرين على سبتة

جدة - نرمين السيد - أعلنت الخارجية الإسبانية عزمها إعادة المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية، بعدما تسللوا إلى سبتة بشكل غير قانونى فى الساعات الأخيرة، مؤكدة بدء اتخاذ الإجراءات الفعلية لذلك.





ووفقا لوكالة الأنباء الإسبانية "إفى"، اليوم الثلاثاء، قالت وزيرة الخارجية الإسبانية، أرانتشا جونزاليز لايا، إن السلطات المغربية أكدت لها أن التدفق الهائل للمهاجرين ليس "نتيجة خلاف" بسبب قرار إسبانيا السماح بعلاج رئيس جبهة البوليساريو إبراهيم غالى فى مستشفى فى لوجرونيو بشمال إسبانيا.

وأضافت الوزيرة، أنها "لا تتصور أن حياة الشباب والقصر الذين سبحوا إلى سبتة، أمس الإثنين، يمكن أن تكون معرضة للخطر بسبب استجابة لعمل إنسانى"، دون ذكره، فى إشارة إلى استقبال زعيم جبهة البوليساريو فى مستشفى إسبانى.

وشهدت سبتة، أمس الإثنين، يومًا غير مسبوق بعد دخول اللاجئين سباحة أو بالالتفاف على حواجز الأمواج الحدودية مع المغرب سيرًا على الأقدام، وبشكل مكثف.

ويشير وفد الحكومة الإسبانية فى سبتة إلى وصول حوالى 5 آلاف بالفعل إلى المدينة ذات الحكم الذاتى، لافتًا إلى أن أحدهم لقى حتفه غرقًا فى البحر.