اليونيفيل: نعمل مع لبنان وإسرائيل على ضمان استقرار الوضع على الحدود

جدة - نرمين السيد - يشار إلى أنه قبل إعلان "اليونيفل"، ازدادت حدة التوترات على الحدود بين لبنان وإسرائيل، ليل الإثنين، فقد أعلنت إسرائيل أن 6 صواريخ من نوع "جراد" أطلقت باتجاهها من لبنان، إلا أنها سقطت جميعا داخل الأراضى اللبنانية.
وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "تم رصد إطلاق 6 قذائف صاروخية سقطت على ما يبدو داخل الأراضى اللبنانية، وردت المدفعية الإسرائيلية على مصادر إطلاق القذائف".
وقصفت مدفعية الجيش الإسرائيلى منطقة مزارع شبعا، ومرتفعات بلدة كفر شوبا وجوارها، جنوبى لبنان.
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