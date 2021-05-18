اليونيفيل: نعمل مع لبنان وإسرائيل على ضمان استقرار الوضع على الحدود

جدة - نرمين السيد - يشار إلى أنه قبل إعلان "اليونيفل"، ازدادت حدة التوترات على الحدود بين لبنان وإسرائيل، ليل الإثنين، فقد أعلنت إسرائيل أن 6 صواريخ من نوع "جراد" أطلقت باتجاهها من لبنان، إلا أنها سقطت جميعا داخل الأراضى اللبنانية.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "تم رصد إطلاق 6 قذائف صاروخية سقطت على ما يبدو داخل الأراضى اللبنانية، وردت المدفعية الإسرائيلية على مصادر إطلاق القذائف".

وقصفت مدفعية الجيش الإسرائيلى منطقة مزارع شبعا، ومرتفعات بلدة كفر شوبا وجوارها، جنوبى لبنان.