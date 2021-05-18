إضراب شامل فى الضفة الغربية احتجاجا على العدوان الإسرائيلى

جدة - نرمين السيد - وحسب وكالة أنباء فلسطين، شمل الإضراب جميع مناحى الحياة التجارية والتعليمية، بما فيها المؤسسات الخاصة والعامة، وأغلقت المدارس والجامعات أبوابها وكذلك المصارف، ووسائل النقل العام.
وكان مجلس الوزراء الفلسطينى قرر مشاركة موظفى القطاع العام فى الإضراب، تعبيرا عن الغضب من العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة والضفة الغربية خصوصا مدينة القدس، باستثناء وزارة الصحة والهيئات المحلية والمؤسسات الخدماتية التى ستعمل بنظام حالة الطوارئ لمواصلة تقديم خدماتها للمواطنين.
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