مظاهرات فى مدريد تضامنا مع الشعب الفلسطينى

جدة - نرمين السيد - ووفقا لصحيفة "موندو أوبريرو" الإسبانية، فأن المتظاهرين رددوا هتافات مناهضة للحكومة الإسرائيلية ورفعوا لافتات تطالب أوروبا بإنهاء الشراكة مع إسرائيل، كما أنهم قرروا "إنها ليست حربا بل إنها إبادة جماعية".

وأدان المشاركون فى المظاهرات التفجيرات الإسرائيلية فى غزة التى أسفرت، فى الأيام الأخيرة، عن مقتل 115 فلسطينيا - بينهم عدة أطفال - فى حين أن عدد الجرحى يقترب بالفعل من ألف.

كما طالبت ملصقات مختلفة بـ "إنهاء العنف" والتطرف ضد السكان الفلسطينيين مع رفض "عقود من النمو" للمستوطنات الإسرائيلية فى الضفة الغربية، والحصار الجماعى لغزة، ومصادرة الأراضى والمياه.