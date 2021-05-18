الحريرى يتهم وزير الخارجية اللبنانى بالتهور والعبث السياسى

جدة - نرمين السيد - وجه رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريرى، انتقادات لاذعة لوزير الخارجية فى حكومة تصريف الأعمال شربل وهبة، أمس الإثنين، متهمًا إياه بالتهور السياسى بعد تهجمه على دول الخليج العربى.





وحسبما نقل موقع "الإمارات 24"، أكد الحريرى أن وهبة "أضاف مأثرة جديدة إلى مآثر العهد فى تخريب العلاقات اللبنانية العربية، كما لو أن الأزمات التى تغرق فيها البلاد والمقاطعة التى تعانيها، لا تكفى للدلالة على السياسات العشوائية المعتمدة تجاه الاشقاء العرب".

وقال الحريرى، إن تهجم وهبة على دول الخليج "لا يمت للعمل الدبلوماسى بصلة، ويشكل جولة من جولات العبث والتهور فى السياسات الخارجية التى اعتمدها وزراء العهد، وتسببت بأوخم العواقب على لبنان ومصالح أبنائه فى البلدان العربية".

وأضاف رئيس الحكومة المكلف، أنه "إذا كان هذا الكلام يمثل محورًا معينًا فى السلطة، اعتاد على تقديم شهادات حسن سلوك لجهات داخلية وخارجية، فإنه بالتأكيد لا يعنى معظم اللبنانيين الذين يتطلعون لتصحيح العلاقات مع الأشقاء فى الخليج العربى، ويرفضون الإفراط المشين فى الإساءة لقواعد الأخوة والمصالح المشتركة".

وبحسب التقارير المحلية، تراجع وهبة عن تصريحه، اليوم الثلاثا، متهمًا بعض الجهات "بتفسيرات وتأويلات غير صحيحة"، وقال إنه لم يذكر "الأشقاء فى دول الخليج العربى، ولم أتطرق إلى تسمية أى دولة".

وشدد على تحوير كلامه "لدفع العلاقات مع الأشقاء فى المملكة السعودية ودول الخليج إلى التوتير، تحقيقًا لمصالح شخصية على حساب مصلحة لبنان".