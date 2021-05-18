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نتابع معكم كافة ما يتعلق بـ مسابقة الأساتذة 2021 الطور الابتدائي والتي يقدمها قطاع التربية والتعليم في الجزائر لإمكانية إتاحة فرص عمل جديدة للشباب الخريجين، وذلك بعد التسجيل في مسابقة الأساتذة 2021 مع العلم أنه تم تأجيل المسابقة منذ العام الماضي بسبب الظروف التي مرت بها البلاد في ظل انتشار فيروس كورونا، ليعلن مؤخرًا موقع الديوان الوطني التابع لوزارة التربية والتعليم في الجزائر، إتاحة التوظيف من خلال موقع تسجيلات الأساتذة لعام 2021، مع توضيح التخصصات المطلوبة للمتقدمين في التوظيف والتي كان من أبرزها تخصصات الحقوق وعلوم الإعلام والاتصال.مسابقة الأساتذة 2021
تأتي مسابقة الأساتذة 2021 من أبرز المسابقات التي تمنحها وزارة التربية والتعليم الجزائرية للطلاب حديثي التخرج والتي تعلن من خلالها توفير فرص عمل حكومية بمختلف قطاعات التعليم في كافة محافظات الجزائر لعدة تخصصات تربوية معينة، مشيرة لأن المناصب الشاغرة المتاحة سيتم الإعلان عنها خلال وقت قريب، مع وجود اختلاف هذا العام في مسابقة الأساتذة 2021 للتخصصات المطلوبة من الوزارة، حيث سيتم السماح لكافة الشعب والتخصصات بالمشاركة في تسجيل مسابقة التوظيف.التخصصات المطلوبة في مسابقة الأساتذة 2021
نوضح لكم في الجداول التالية التخصصات التالية المطلوبة في مسابقة الأساتذة 2021 والتي أعلنها الديوان الوطني الجزائري التابع لوزارة التربية والتعليم، وهى كالتالي :رابط التسجيل في مسابقة الاساتذة councours onec.dz
أكدت وزارة التربية والتعليم الجزائرية أن التسجيل في مسابقة الأساتذة 2021 سيكون إلكترونيًا من خلال موقع الديوان الوطني للإمتحانات والمسابقات councours onec.dz ، حيث يمكنكم التسجيل في مسابقة التوظيف من خلال تطبيق الخطوات التالية:
- قم بالدخول إلى موقع “الديوان الوطني للإمتحانات والمسابقات“
- قم بإدخال إسمك ولقبك كاملًا.
- ادخل تاريخ ومكان الازدياد.
- قم بإدخال محل الإقامة الخاص بك.
- حدد الطور الذي تود المشاركة فيه.
- قم بتحديد مادة التخصص.
- أدخل الشهادة الجامعية أو المؤهل الخاص بك.
- قم بتحديد الحالة الإجتماعية لديك.
- أدخل بيانات الاتصال الخاصة بك “رقم الهاتف – البريد الإلكتروني”.
- أخيرًا اطبع الاستمارة التي تظهر فيها بيانات التسجيل لديك في مسابقة التوظيف 2021 وقم بإرفاقها في ملف المشاركة حتى تتمكن من إيداعها بمركز استقبال الملفات بالدائرة التابع لها.
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نتابع معكم كافة ما يتعلق بـ مسابقة الأساتذة 2021 الطور الابتدائي والتي يقدمها قطاع التربية والتعليم في الجزائر لإمكانية إتاحة فرص عمل جديدة للشباب الخريجين، وذلك بعد التسجيل في مسابقة الأساتذة 2021 مع العلم أنه تم تأجيل المسابقة منذ العام الماضي بسبب الظروف التي مرت بها البلاد في ظل انتشار فيروس كورونا، ليعلن مؤخرًا موقع الديوان الوطني التابع لوزارة التربية والتعليم في الجزائر، إتاحة التوظيف من خلال موقع تسجيلات الأساتذة لعام 2021، مع توضيح التخصصات المطلوبة للمتقدمين في التوظيف والتي كان من أبرزها تخصصات الحقوق وعلوم الإعلام والاتصال.مسابقة الأساتذة 2021
تأتي مسابقة الأساتذة 2021 من أبرز المسابقات التي تمنحها وزارة التربية والتعليم الجزائرية للطلاب حديثي التخرج والتي تعلن من خلالها توفير فرص عمل حكومية بمختلف قطاعات التعليم في كافة محافظات الجزائر لعدة تخصصات تربوية معينة، مشيرة لأن المناصب الشاغرة المتاحة سيتم الإعلان عنها خلال وقت قريب، مع وجود اختلاف هذا العام في مسابقة الأساتذة 2021 للتخصصات المطلوبة من الوزارة، حيث سيتم السماح لكافة الشعب والتخصصات بالمشاركة في تسجيل مسابقة التوظيف.التخصصات المطلوبة في مسابقة الأساتذة 2021
نوضح لكم في الجداول التالية التخصصات التالية المطلوبة في مسابقة الأساتذة 2021 والتي أعلنها الديوان الوطني الجزائري التابع لوزارة التربية والتعليم، وهى كالتالي :رابط التسجيل في مسابقة الاساتذة councours onec.dz
أكدت وزارة التربية والتعليم الجزائرية أن التسجيل في مسابقة الأساتذة 2021 سيكون إلكترونيًا من خلال موقع الديوان الوطني للإمتحانات والمسابقات councours onec.dz ، حيث يمكنكم التسجيل في مسابقة التوظيف من خلال تطبيق الخطوات التالية:
- قم بالدخول إلى موقع “الديوان الوطني للإمتحانات والمسابقات“
- قم بإدخال إسمك ولقبك كاملًا.
- ادخل تاريخ ومكان الازدياد.
- قم بإدخال محل الإقامة الخاص بك.
- حدد الطور الذي تود المشاركة فيه.
- قم بتحديد مادة التخصص.
- أدخل الشهادة الجامعية أو المؤهل الخاص بك.
- قم بتحديد الحالة الإجتماعية لديك.
- أدخل بيانات الاتصال الخاصة بك “رقم الهاتف – البريد الإلكتروني”.
- أخيرًا اطبع الاستمارة التي تظهر فيها بيانات التسجيل لديك في مسابقة التوظيف 2021 وقم بإرفاقها في ملف المشاركة حتى تتمكن من إيداعها بمركز استقبال الملفات بالدائرة التابع لها.
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