إضراب شامل فى فلسطين للتنديد بالعدوان الإسرائيلى الغاشم

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية، شمل الإضراب كافة مناحى الحياة التجارية والتعليمية، والمؤسسات الخاصة والعامة، حيث أغلقت المدارس والجامعات أبوابها، وتوقفت البنوك ووسائل النقل العام.
ويأتى الإضراب بناءً على دعوة من قيادة القوى الوطنية والإسلامية للإضراب الشامل فى كافة الأراضى الفلسطينية المحتلة، وفى مخيمات اللجوء والشتات.
كذلك، قرر مجلس الوزراء الفلسطينى مشاركة موظفى القطاع العام فى الإضراب الشامل، للتنديد بالعدوان الإسرائيلى على قطاع غزة والضفة الغربية، خاصة مدينة القدس، باستثناء وزارة الصحة والهيئات المحلية، والمؤسسات الخدماتية التى ستعمل بنظام الطوارئ لمواصلة تقديم خدماتها للمتضررين من العدوان.
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