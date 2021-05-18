عاجل.. ارتفاع حصيلة ضحايا المواجهات فى الضفة الغربية إلى 23 شهيدًا

جدة - نرمين السيد - كذلك، بلغت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة نحو 212 شهيدًا، من بينهم 61 طفلاً و36 سيدة، و16 مسنًا، إضافة إلى أكثر من 1300 جريح.

وأطلق الفلسطينيون إضرابًا شاملاً واحتجاجات فى كافة المناطق الفلسطينية المحتلة بالضفة الغربية، اليوم الثلاثاء، تنديدًا بجرائم العدوان الإسرائيلى ضد الشعب الأعزل.