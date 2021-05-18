مصادر عسكرية تتوقع تكثيف الضربات الإسرائيلية على غزة الـ24 ساعة المقبلة

جدة - نرمين السيد - وكان الجيش الإسرائيلى طالب سكان المستوطنات حول غزة فى وقت سابق من اليوم، بالبقاء بالمنازل، تحسبا لإطلاق هاون وصواريخ.
ومن جانبها، حذرت وزيرة الصحة الفلسطينية مى الكيلة، من أن القطاع الصحى فى غزة يعانى وضعًا صعبًا جدًا، وسط تدهور البنى التحتية وتزايد أعداد المصابين المدنيين من أبناء القطاع خلال العدوان الإسرائيلى الغاشم.
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