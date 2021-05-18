إسرائيل تقر بقتل 160 فلسطينيًا بزعم انتمائهم لحركتى حماس والجهاد

جدة - نرمين السيد - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الثلاثاء، أنه "قتل 160 فلسطينيًا، بزعم أنهم ناشطين من حركتى حماس والجهاد، وذلك منذ بدء القصف الإسرائيلى على غزة، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "العربية"، منذ قليل.





وارتفعت حصيلة ضحايا الغارات التى شنها الاحتلال الإسرائيلى على قطاع غزة إلى 212 قتيلا منذ بدء التصعيد الأخير، من بينهم 61 طفلاً و36 سيدة، و16 مسنًا، حسبما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية. كما كشفت الوزارة عن وقوع أكثر من 1400 فلسطينى، بينهم 400 طفل و270 سيدة، أصيبوا جراء الهجمات الإسرائيلية فى القطاع.

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