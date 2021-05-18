عاجل.. الجيش اللبنانى يعثر على 6 منصات صواريخ بدائية وصاروخ جراد

جدة - نرمين السيد - ويأتى ذلك بعد أيام قليلة من إعلان الجيش اللبنانى العثور على 3 صواريخ فى منطقة مخيم الرشيدية للنازحين الفلسطينيين، الخميس الماضى، فى أعقاب هجوم صاروخى نُفذ من جنوب لبنان على إسرائيل. وأفاد جيش لبنان فى تغريدة عبر "تويتر"، حينذاك، بأن "وحدات الجيش عثرت على ثلاثة صواريخ فى محيط مخيم الرشيدية فى منطقة صور".

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