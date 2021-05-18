عروض تقسيط شفروليه تاهو 2021 تقسيط بدون مقدم

تأتي عروض تقسيط شفروليه تاهو 2021 في السعودية ضمن مجموعة من عروض تقسيط السيارات الجديدة التي تطلقها العديد من الشركات ووكلاء البيع في كافة المدن والمناطق حيث يمكن التقسيط بدون مقدم وعلى مدى 60 شهرًا بحسب الظروف المالية والائتمانية للعميل وتشمل عروض تقسيط شيفروليه تاهو 2021 كافة الموديلات والطرز الثلاثة من هذه السيارة الجديدة كليًا والتي تتوفر لدى وكيل شيفروليه في السعودية وغيره من المعارض وشركات بيع السيارات الجديدة والمستعملة والتي تتاح للمواطن السعودي والمقيم غير السعودي وفق بعض الشروط والضوابط الخاصة بجهة العمل والراتب.

سعر شفروليه تاهو 2021

يوجد في السعودية 3 موديلات أو طرز من سيارة شيفروليه تاهو اثنين منهما دفع خلفي وطراز واحد دفع رباعي وبطبيعة الحال سوف يختلف سعر شيفروليه تاهو 2021 بحسب الموديل حيث تأتي شيفروليه تاهو lt بسعر 187 ألف ريال غير شامل ضريبة القيمة المضافة في حين يصل سعر شيفروليه تاهو ls دبل إلى 178 ألف ريال بدون الضريبة المضافة والموديل الثالث وهو سيارة تاهو ls يأتي بسعر 165 ألف ريال وتعد سيارة تاهو ls دبل هي الموديل الوحيد الذي يأتي بنظام الدفع الرباعي في حين يأتي الموديلين الآخرين بنظام الدفع الخلفي فقط.

تقسيط شفروليه تاهو 2021 بدون مقدم

يمكن تقسيط شيفروليه تاهو 2021 بعدة أساليب وطرق مختلفة وهنا سوف نقتصر على طريقتين الطريقة الأولى؛ وهي التقسيط بدون مقدم حيث لا يجب على العميل دفع أية مبالغ نقدية كل ما عليه هو تقديم مستند إثبات الدخل وإفادة من جهة العمل والموافقة على تحويل الراتب على أحد المصارف المشتركة في عروض شيفروليه للتقسيط ويتم احتساب القسط الشهري بواقع 40 % من الثمن عند نهاية المدة أما باقي الثمن يتم توزيعه على 60 شهرًا.

بمعنى آخر في حالة شراء الموديل الثالث وهو سيارة تاهو ls بسعر 165 ألف ريال سوف يتوجب على المشتري دفع ضريبة القيمة المضافة نقدًا وهذا أمر اختياري حيث يمكن إضافتها إلى السعر وتقسيط المبلغ لكن لا ينصح بذلك حيث تصل الضريبة إلى حوالي 30 ألف ريال بعد ذلك يتم ترحيل 40 % من الثمن للدفعة الأخيرة أي حوالي 65 ألف ريال ويتم تقسيط الباقي على 60 شهرًا.