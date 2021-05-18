نزوح أكثر من 58 ألف مدنى فى غزة بسبب القصف الإسرائيلى

جدة - نرمين السيد - ارتفع عدد النازحين الفلسطينيين من منازلهم فى غزة إلى 58 ألف نازح، فى أعقاب الهجمات الإسرائيلية على القطاع، أمس الإثنين، تزامنًا مع القصف الإسرائيلى على المختبر المركزى لاختبارات كشف فيروس كورونا.





ووفقًا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، هناك 42 ألفًا من إجمالى النازحين يحتمون فى 50 مدرسة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، على طول القطاع، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإسبانية "إفى". فيما نددت السلطات الصحية فى غزة، بالقصف الإسرائيلى المتعمد للمختبر المركزى لكشف فيروس كورونا. كما طالب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بـ"هدنة إنسانية"، لأجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار وفتح المعبر التجارى كرم أبو سالم ومعبر إيريز، الخاضعان لإسرائيل، للسماح للوكالات الإنسانية بالعمل داخل القطاع. ودخل العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة يومه التاسع، اليوم الثلاثاء، دون أى تقدم للتوصل إلى هدنة، ما أسفر عن استشهاد نحو 212 فلسطينيًا فى القطاع، بينهم 61 طفلاً و36 سيدة و16 مسنًا.

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