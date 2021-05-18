المجلس الأوروبى ينشر مقترحًا لإنهاء الاحتلال الإسرائيلى والعنف فى غزة

جدة - نرمين السيد - نشر المجلس الأوروبى للعلاقات الخارجية ورقة مقترحات، اليوم الثلاثاء، لإنهاء العنف فى غزة، تتضمن وقفًا فوريًا لإطلاق النار وإنهاء الاحتلال الإسرائيلى، حسبما أفادت قناة "العربية" فى سلسلة أنباء عاجلة، منذ قليل.





ويتضمن المقترح الأوروبى الضغط على إسرائيل وحماس لأجل إعلان وقف فورى لإطلاق النار، ومطالبة إسرائيل بوقف مصادرة بيوت الفلسطينيين فى القدس وضواحيها. كما أشار المقترح الأوروبى إلى وضع استراتيجية جديدة للمساواة فى الحقوق بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلى للمناطق الفلسطينية وفقًا للمقررات الدولية.

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