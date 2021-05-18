روسيا تسجل 8183 إصابة جديدة بكورونا و364 وفاة

أعلنت روسيا، الثلاثاء، تسجيل 8183 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 4 ملايين و957756 منذ بدء الجائحة.
وقال فريق العمل الحكومي المعني بمكافحة فيروس كورونا، إن 364 مريضا بكوفيد-19 توفوا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليصل إجمالي الوفيات بسبب الفيروس إلى 116575.
وتسجل وكالة الإحصاء الاتحادية بيانات منفصلة، وقالت إن روسيا سجلت حوالي 250 ألف وفاة متصلة بكوفيد-19 في الفترة من أبريل/ نيسان 2020 إلى مارس/ آذار 2021.
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