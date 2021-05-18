بوتين يعلن عن لقاح روسي رابع ضد فيروس كورونا

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن بلاده ستطلق قريبا اللقاح الرابع ضد فيروس كورونا.
وقال الرئيس الروسي خلال مراسم تقديم أوراق اعتماد سفراء الدول الأجنبية: “ اللقاح الرابع سيطرح قريباً، والتطعيم يكتسب زخماً“.
وأشار بوتين إلى أن روسيا قد نجحت بالفعل في صناعة ثلاثة لقاحات فعالة خاصة بها وهي ”سبوتنيك V“، إبيفاك كورونا“ و“كوفيفاك“.
ودعا بوتين دول ”الدول الخمس“ في مجلس الأمن الدولي والدول الأخرى إلى العمل بشكل جيد في مكافحة جائحة فيروس كورونا، وقال: ”روسيا مهتمة بالتعاون مع الشركاء في مكافحة الوباء العالمي“.
وأضاف: ”ندعو إلى تنسيق عمل الدول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي وجميع الدول المعنية“، مشددا على أن ”السلام والأمن والتنمية العالمية المستدامة لا يمكن ضمانها إلا من خلال جهود المجتمع الدولي بأسره“.
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