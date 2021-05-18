كيفية التقدم لإعانة البحث عن عمل في المملكة السعودية

كيفية التقدم لإعانة البحث عن عمل في المملكة العربية السعودية، حيث تعتبر هذه الإعانة أحد المشروعات التنظيمية في المملكة، حيث يتولى وظيفة صرف مبلغ الإعانة لمدة تبلغ 15 شهراً، ومن أبرز أهدافه وصول الإعانة لمستحقيها، تنظيم عمليات الصرف المختلفة، تشجيع الراغبين في العمل لدخول سوق العمل ومساعدتهم في تحصيل العمل ذاته ودعمهم في ذلك، كما أنه يقوم بتنظيم الحقوق والواجبات بين الأطراف في علاقة واحدة.

فما الشروط الواجب توافرها للتقديم لهذا المشروع، وكيفية التقدم لإعانة البحث عن عمل داخل المملكة؟ وهذا ما سوف نتعرف عليه في السطور القادمة.

ما هي إعانة البحث عن عمل

هي أحد الخدمات الإلكترونية التي تقوم بتقديمها حكومة المملكة العربية السعودية للعاطلين عن العمل، حيث تقوم بإرشادهم وتعليمهم وتقديم يد العون لهم، وذلك من خلال صندوق تنمية الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أو عن طريق منصة طاقات الإلكترونية.

وأيضا وضعت الحكومة السعودية شرطين للمتقدم لهذه المبادرة وهما:

الشرط الأول: إذا كان المتقدم ممن سبق له العمل في القطاع العام أو الخاص، فإنه لابد أن يتقدم بعد فترة أقصاها 24 شهر من تاريخ انتهاء عمله.

الشرط الثاني: أن يكون قبل انقضاء 24 شهر من تاريخ انتهاء التدريب أو الدراسة في أي من مراحل التعليم المختلفة.

كما أنه يجوز تعديل هاتين الشرطين، وذلك بالاتفاق مع صندوق التنمية.

الإقامة الكاملة في المملكة العربية السعودية، وأن يكون بالطبع متمتعاً بالجنسية السعودية.

القدرة على العمل والجدية في البحث عنه، وألا يكون موظفاً في أي من القطاعين الحكومي أو الخاص.

السن لا يزيد عن 40 عام، ولا يكون له سبق في الاستفادة من إعانة البحث عن عمل.

ألا يكون المتقدم متدرباً أو طالبا في التعليم أو التدريب، ولا يكون من الذين يصرف لهم معاش تقاعدي.

شروط التقديم على إعانة البحث عن عملكيفية التقدم لإعانة البحث عن عمل

وهنا سوف نقدم إليك عزيزي القارئ كيفية التقديم على إعانة البحث عن العمل المتاح من خلال برنامج حافز من خلال المنصة الإلكترونية طاقات كما يلي:

أولا: تسجيل الدخول إلى منصة طاقات

ثانياً: الضغط على التبويب المكتوب عليه “الباحث عن عمل“.

ثالثاً: قم بملء البيانات المطلوبة منك لكي يتم الطلب بنجاح، وأبرز هذه البيانات:

رقم بطاقة الهوية الوطنية.

رقم الهاتف.

اسم المستخدم.

كلمة السر.

البريد الإلكتروني وتأكيده.

رابعاً: إدخال كافة البيانات المطلوبة ثم التأكيد على صحتها ودقتها، ثم الضغط على أيقونة تسجيل.

وبهذه العمليات السابقة ها أنت ذا قد قدمت على إعانة الباحثين عن عمل، ثم بعد ذلك تتم دراسة الطلب من القائمين على المشروع للتأكد من توافر الشروط.

وسيتم التواصل مع المتقدم لتبليغه بالقرار الذي تم اتخاذه بشأن طلبه في مدة لا تجاوز 60 يوما من تاريخ إكمال الطلب، ويجب إن كان الرد بالرفض أن يكون محتويا على أسباب الرفض.

معدلات صرف مبالغ إعانة البحث عن عمل

تحدد الكيفية لصرف الإعانة مدة 15 شهراً بالطريقة الموضحة أدناه:

2000 ريال سعودي عن كل شهر من الشهور الأربعة الأولى.

1500 ريال سعودي لكل شهر من الأربعة الشهور الثانية.

1000 ريال عن كل شهر عن كل شهر للأربعة شهور الثالثة.

أما الثلاثة شهور الأخيرة فيتم صرف مبلغ 750 ريال سعودي.

وإلى هنا نكون قد وصلنا لنهاية هذا الموضوع، والذي ذكرنا فيه كيفية التقدم لإعانة البحث عن عمل في المملكة السعودية، وذلك من خلال روابط المواقع الرسمية والتي ذكرنا لكم بعضها في الأعلى.