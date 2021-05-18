قرارات الداخلية السعودية الجديدة بشأن فتح المنافذ ورفع تعليق السفر

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، عدد من القرارات الجديدة الخاصة بجائحة فيروس كورونا المستجد للسيطرة علي مستجدات الأزمة والوضع الراهن، حيث أعلنت السلطات السعودية عدد من التدابير والإجراءات الاحترازية للسيطرة علي الفيروس والحيلولة دون تفشي الفيروس، وذلك بالتزامن مع قرار رفع تعليق السفر من المملكة العربية السعودية بعد أن أجلت القرار الذي كان مقرر له نهاية شهر مارس الماضي حيث رأت السلطات أنه من الأفضل تأجيل فتح المنافذ حتي يتم تطعيم أكبر عدد ممكن من المواطنين والمقيمين بلقاح كورونا وحتي لا تسقبل المملكة السلالات الجديدة للفيروس من خلال المنافذ المختلفة.

ونسلط الضوء في التقرير التالي علي قرارات وزارة الداخلية السعودية الجديدة للسيطرة علي جائحة فيروس كورونا، وقرار رفع تعليق السفر للمواطنين وفتح المنافد بالإضافة إلي قرار منع السفر إلي 13 دولة وغيرها من المعلومات المتعلقة.

قرارات وزارة الداخلية السعودية الجديدة

كشفت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية، عن مجموعة من القرارات الجديدة التي يتم العمل بها بشأن التصدي إلي جائحة فيروس كورونا المستجد والمعروفة بقرارات شهر مايو، حيث أعلنت الوزارة اعتماد سريان قرار رفع تعليق السفر للمواطنين وفتح المنافذ المختلفة، وحددت أيضا الدول المسموح لها بالسفر إليها وقائمة الدول المحظور السفر إليها، وأعلنت أنه القرار يسري بدءا من يوم السابع عشر من شهر مايو الجاري ليتم رسميا رفع تعليق سفر المواطنين وفتح جميع المنافذ البرية والجوية والبحرية بشكل كامل وذلك بدءا من الساعة الواحدة من صباح يوم الأثنين السابع عشر من شهر مايو الخامس من شهر شوال الجاري وذلك للفئات والحالات التالية:

الأفراد المواطنون الذين حصلوا علي جرعتي لقاح كورونا بشكل كامل، وكذلك المواطنون الذين تلقوا الجرعة الأولي شرط أن يكون قد مر عليها نحو 14 يوما علي الحصول علي الجرعة بحسب ما يظهره تطبيق توكلنا الإلكتروني.

المواطنون الذين تعافوا من فيروس كورونا المسجد وفقا لما تظهر معلومات تطبيق توكلنا الإلكتروني، بشرط أن يكون قد أمضوا أقل من 6 شهور علي إصابتهم بكورونا.

المواطنون الذين يقل عمرهم عن 18 عاما، بشرط أن يقدموا بوليصة تأمين تكون معتمدة من البنك المركزي السعودي وتكون تغطي مخاطر كورونا خارج المملكة حسب ما تعلنه السلطات من تعليمات.

قرار رفع تعليق السفر للمواطنين وفتح المنافذ

أوضحت وزارة الداخلية السعودية قائمة الدول المسموح للسعوديين السفر إليها خلال العام الجاري حيث جاءت القائمة علي النحو التالي: “الإمارات العربية المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية، جمهورية مصر العربية، الكويت، الصين، سويسرا، فرنسا، المملكة المتحدة، المغرب، إسبانيا، المالديف، العراق، أثيوبيا، البحرين، ماليزيا، لبنان، ألمانيا، إيكاليا، تركيا، قطر، هولندا”.

وشددت وزارة الداخلية السعودية، علي قرار السفر للخارج لهذه الدول مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية التالية:

ضرورة تطبيق الحجر المنزلي بعد العودة إلي السعودية لمدة تصل إلي 7 أيام. لابد من إجراء فحص كورونا بتقنية PCR في نهاية مدة الحجر المنزلي ويستثني من ذلك الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 8 أعوام. لابد من الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية المعلنة من وزارة الصحة والتدابير الوقائية . عدم تهاون الأشخاص في تطبيق الاشتراطات الصحية مثل التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة وتطهير الأيدي بشكل مستمر.

قرار منع السفر إلى 13 دولة

وأعلنت وزارة الداخلية السعودية، من ضمن القرارات الهامة قرار استمرار منع السفر سواء مباشر أو عن طريق دولة أخري إلي 13 دولة بدون الحصول علي أذن بشكل مسبق من الجهات المسؤولة.

وجاءت قائمة الـ دولة علي النحو التالي: “الهند، روسيا البيضاء، أفغانستان، اليمن، لبنان، ليبيا، سوريا، تركيا، أرمينيا، الكونغو الديمقراطية، فنزويلا، إيران، الصومال”، بالإضافة إلي أي دولة أخري لم تسيطر علي جائحة فيروس كورونا المستجد أو ثبت انتشار السلالة المتحورة الجديدة من الفيروس في هذا البلد.