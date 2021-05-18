موعد إيداع المساعدة المقطوعة 1442 عبر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

موعد إيداع المساعدة المقطوعة 1442، والتي ينتظرها جميع مستفيدي الضمان الاجتماعي صرف المساعدات المقطوعة، وبدا التساؤل يكثر من قبل المواطنين عن موعد صرف المقطوعة، حيث تعتبر احد اهم برامج الدعم التي تطلقها المملكة العربية السعودية من خلال وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ومن المفروض أن يتم إيداع المساعدة المقطوعة 1442 في خلال الأيام القادمة، ولكن حتى الآن لم يتم الإعلان عن موعد صرف مقطوعه الضمان الاجتماعي، وكانت وزارة الموارد البشرية أعلنت أن المساعدة المقطوعة ليس لها موعد محدد لصرفها للمستفيدين، وقد وضحت الوزارة أيضا أن عند صرف المساعدة المقطوعة سيتم الإعلان عن ذالك من خلال الموقع الرسمي للوزارة.

موعد إيداع المساعدة المقطوعة 1442

في خلال الأيام الماضية تلقت وزارة الموارد البشرية السعودية عدد كبير من التساؤلات عن مواعد إيداع المساعدة المقطوعة 1442، حيث ينتظرها الاف من الأسر والأشخاص من اجل سد احتياجاتهم الشخصية والأسرية، وينتظر هؤلاء الأشخاص موعد صرف المساعدات المقطوعة والتي حتى الآن لم يتم تحديد صرفها، وكانت الوزارة قد حذرت بعدم الاستماع إلى أي خبر يخص توقع صرف المساعدة المقطوعة 2021، وان أي خبر يخص هذا الأمر يكون من خلال الموقع الرسمي للوزارة، وحتى الآن ينتظر الكثير من الأسر إيداع المساعدة المقطوعة.

شروط صرف المساعدة المقطوعة

وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عدد من الشروط التي يجب توافرها في كل من يريد الحصول على المساعدة المقطوعة، وهذه الشروط تكون كالتالي.

أن لا يقل عمر المتقدم عن 35 عام.

يجب أن يكون صاحب الطلب سعودي الجنسية.

أن لا يكون لديه أي سجلات تجارية.

يجب على المتقدم أن لا يكون يتقاضى راتب شهري يزيد عن ألفين ريال سعودي.

تحدد قيمة المساعدة المقطوعة حسب عدد أفراد الأسرة والراتب الشهري للأسرة.

أن يكون الدخل الشهري أقل من الحد المانع للصرف.

يمكن الاستعلام عن أسماء المستفيدين من خلال رابط المساعدة المقطوعة .

أولا يجب الدخول على موقع وزارة التنمية البشرية . ثانياً تقوم باختيار الخانة المخصصة بالمساعدة المقطوعة. ثالثاً يقوم المستعلم بكتابة رقم الطلب الخاص به ومن ثم تدوين رقم السجل المدني بشكل سليم. رابعا تقوم بالنقر على أيقونة استعلام عن مقطوعة الضمان الاجتماعي.

طريقة الاستعلام عن أسماء مستفيدي المساعدة المقطوعة