أعلنت وحدة تابعة لشركة "فوجي فيلم هولدنغز" اليابانية، أنها تستطيع صنع أجهزة قادرة على رصد سلالات فيروس كورونا المتحورة، لافتة إلى أن ذلك سيتم خلال شهر تقريبا، وذلك استجابة لمخاوف بشأن انتشار سلالات أكثر عدوى من الفيروس.
وصنعت وحدة "فوجي فيلم واكو بيور كيميكال كورب" جهازا يمكنه رصد سلالة الفيروس " L452R" التي اكُتشفت لأول مرة في الهند وكاليفورنيا، وظهرت في طوكيو في الآونة الأخيرة.
كما صنعت أجهزة يمكنها رصد سلالتين من الفيروس، استخدمتهما سلطات الصحة العامة كأجهزة إنذار مبكر من اتجاهات العدوى.
وقال المدير العام لعمليات علوم الحياة، كونياكي أوكاموتو: "من المهم للغاية السيطرة على السلالات المتحورة في المراحل الأولى من انتشارها"، وفق ما ذكرت وكالة روترز.
وأضاف أن الشركة "تركز على السوق اليابانية، لكنها تتطلع لتصدير أجهزتها وفقا للطلب وللشروط التنظيمية في البلدان الأخرى".
ويخضع معظم أنحاء اليابان لحالة طوارئ في مواجهة موجة رابعة من جائحة "كوفيد-19"، قبل نحو شهرين من الافتتاح المرتقب لدورة طوكيو للألعاب الأولمبية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر للإنذار المبكر.. جهاز ياباني "يرصد" سلالات كورونا المتحورة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.