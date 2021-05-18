فرار لاجئين من إثيوبيا إلى السودان بعد تجدد القتال بين الأمهرا والقمز

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لموقع "سودان تريبيون"، استقبل السودان أكثر من 82 شخصًا من قبائل القمز، من بينهم 54 طفلاً و8 نساء.
وبحسب الموقع، قالت مصادر مطلعة، إن الاشتباكات تجددت على الجانب الإثيوبى بمحاذاة منطقة باسندة الحدودية شرقى السودان، جنوب مدينة تاية السودانية، لافتًا إلى أن المواجهات الأخيرة أدت إلى مقتل العشرات.
ويتصاعد التوتر العرقى بين مختلف العرقيات الإثيوبية منذ تولى رئيس الوزراء أبى أحمد، المنتمى لعرقية الأورومو، فى 2018، حيث بدأ حربًا عرقية قاسية شنتها الحكومة الإثيوبية ضد عرقية التيجراى فى شمال البلاد، ما أدى إلى تشريد عشرات الآلاف ومقتل الآف من أبناء العرقية التى حكمت إثيوبيا 3 عقود ماضية.
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