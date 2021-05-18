الجيش الألمانى يبدأ سحب معداته العسكرية من أفغانستان

جدة - نرمين السيد - وفى بيان رسمى، أعلنت قيادة العمليات بالجيش الألمانى، اليوم، قرار نقل أكثر من 120 مركبة و6 طائرات هليكوبتر، على أن تجرى عمليات النقل من أفغانستان على متن طائرات شحن من طراز "إن إتش-90"، التى تعد واحدة من أكبر طائرات النقل فى العالم.
وبجسب البيان، توجهت طائرتا هليكوبتر من طراز "إن اتش- 90" إلى ألمانيا، اليوم الثلاثاء، ومن المنتظر أن تصلا إلى مطار لايبتسيج فى وقت لاحق من اليوم.
وكان حلف شمال الأطلسى "الناتو" أعلن عزمه إنهاء مهمة "الدعم الحازم" التدريبية فى أفغانستان، بحلول سبتمبر المقبل، على أقصى تقدير.
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