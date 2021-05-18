رابط المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ومواعيد المقابلة الشخصية للمسابقة الإدارية والفنية للجنسين

رابط المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، منذ قليل عن موعد المقابلة الشخصية للمقبولين والمستوفيين شروط التقديم، للمسابقة الفنية والإدارية للرجال والنساء، والتي كان قد تم الإعلان عنها في السابق بتاريخ 21\04\1442، وتقوم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، بعمل دورات تدريبية للرجال والنساء في المجالات التقنية والمهنية، وذلك وفقاً لاحتياجات سوق العمل ولتوفير الاحتياجات اللازمة من هذه الوظائف، ولإعداد كوادر بشرية لديها الخبرة والمهارة الكافية في مجال التدريب التقني والمهني، ويقوم بذلك نخبة مميزة من المدربين المتميزين أصحاب الخبرات الكبيرة في هذا المجال، وهي جهة تابعة للمملكة العربية السعودية، ويتم دعمها بالكامل من قبل حكومة المملكة، وتساهم بشكل كبير في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بتوفير التدريب اللازم لشباب المملكة لتحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا المجال.

رابط المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

كانت المؤسسة قد أعلنت قبل ذلك عن فتح باب التقديم للجنسين وذلك للوظائف الإدارية والفنية، وتم تحديد أسمال المقبولين والمتوافر بهم الشروط المطلوبة، وفق ما تم الإعلان عنه قبل ذلك بتاريخ 21\04\2021، ومنذ أن تم الإعلان عن أسماء المقبولين وازداد البحث عبر محركات البحث عن رابط المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وموعد المقابلة الشخصية، وفيما يلي نستعرض معكم عبر موقع “ثقفني” كل ما يخص هذه المسابقة.

مساعد مبرمج. باحث استثمار مساعد. مهندس مدني مساعد. باحث أخصائي مساعد. مصممة جرافيكس.

الوظائف التي أعلن عنها سابقاًموعد المقابلة الشخصية للرجال

سوف تتم المقابلات الشخصية من يوم الأحد الموافق 30\05\2021، وينتهي يوم الثلاثاء 08\06\2021، علماً بأنه قد تم تحديد مواعيد محددة لكل المتقدمين ما بين 30\05 إلى 08\06\ وعلى كل متقدم معرفة موعد مقابلته بالتحديد والمبينة أمام الاسم الخاص به.

مواعيد المقابلة الشخصية للنساء

تم تحديد مواعيد المقابلة الخاصة بالنساء، بدايةً من يوم الأحد 30\05\2021، وينتهي يوم الخميس الموافق 03\06\2021، علماً بأن كل مجموعة من الأسماء أمامها الموعد بالتحديد فيجب مطالعة ذلك.