بوتين يدعو إسرائيل وفلسطين إلى إنهاء العنف

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت شبكة "روسيا اليوم"، قال بوتين فى كلمة أمام السفراء الأجانب فى روسيا، إن موسكو ترى أن من الضرورى إنهاء العنف من الجانبين الإسرائيلى والفلسطينى.

وأوضح الرئيس الروسى، أن "المواجهات بين الفلسطينيين والإسرائيليين أدت إلى سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين، بما فى ذلك الأطفال".

وشدد الرئيس الروسى على أنه "من الضرورى إنهاء العنف من الجانبين، والسعى بجدية إلى حل يستند إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة".