قصف إسرائيلى يوقف عمل مركز فحوصات كورونا بغزة

جدة - نرمين السيد - وشنت الطائرات الإسرائيلية سلسلة غارات استهدفت عدة بنايات بقطاع غزة، مساء الإثنين، إحداها قرب عيادة الرمال ومقر وزارة الصحة بغزة، ما أدى لاستشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين. وذكر الجيش الإسرائيلى فى بيان له أن البناية مقر عمليات للأمن الداخلى.

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