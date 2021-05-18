ماليزيا: مقتل 5 من جماعة أبو سياف الإرهابية فى ولاية صباح

جدة - نرمين السيد - وفى بيان لها، قالت الشرطة الماليزية فى ولاية صباح التابعة للشطر الماليزى من جزيرة بورنيو، إنها قتلت المشتبه بهم الخمسة أثناء دورية فى نفس الموقع الذى تم القبض فيه على 8 متهمين بالانتماء للجماعة الإهابية، الأسبوع الماضى.

ومن جانبه، قال مفوض شرطة ولاية صباح، هازان غازالى، خلال مؤتمر صحفى فى كوتا كينابالو، عاصمة ولاية صباح: "طرق أحد رجالنا باب منزل أحدهم، فقوبل بإطلاق نار، ورد عليه رجالنا على الفور".

يذكر جماعة "أبو سياف" المتطرفة تتخذ من مناطق ماليزية عند بحر سولو، جنوب الفلبين، معقلاً لها، إضافة إلى معقلها الرئيسى فى جنوب وشرق الفلبين.