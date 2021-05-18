مواجهات غير مسبوقة.. إسرائيل تعلن الاستنفار فى مواجهة التظاهرات الفلسطينية

جدة - نرمين السيد - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الثلاثاء، حالة الاستنفار فى مواجهة التظاهرات الفلسطينية التى خرجت فى العديد من المدن الفلسطينية المحتلة، حسبما أفادت قناة "العربية"، منذ قليل.





وأشارت "العربية"، إلى وقوع مواجهات غير مسبوقة بين قوات الاحتلال الإسرائيلى والفلسطينيين فى عدد من المدن، تزامنًا مع الإضراب الشامل الذى أعلنه الفلسطينيون تنديدًا بالعدوان الإسرائيلى. واشتدت حدة المواجهات بين قوات الاحتلال والفلسطينيين فى بيت لحم، فيما أكد فلسطينيون استمرار التظاهرات الفلسطينية طالما لم يتوقف القصف الإسرائيلى.

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