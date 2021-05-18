رابط التسجيل في كلية الملك خالد العسكريه 1443 وشروط القبول

رابط التسجيل في كلية الملك خالد العسكريه 1443؛ حيث يحرص الشباب السعودي الحاصلين على الشهادة الثانوية على التقديم في كلية الملك خالد العسكرية؛ وذلك لما تقدمه هذه الكلية للطلاب تعليم أكاديمي وعسكري يساهم في إعداد جيل واعي من الضباط ذو خبرة واسعة، لديه القدرة على تحمل المسؤولية والقيام بالمهام الصعبة في سبيل خدمة بلده.

رابط التسجيل في كلية الملك خالد العسكريه 1443

أعلنت لجنة القبول والتسجيل بكلية الملك خالد عن فتح باب التقديم في كلية الملك خالد العسكرية أمام الطلاب من خريجي المرحلة الثانوية لهذا العام، على أن يبدأ التقديم 20 شوال 1442 الموافق 1 يونيو 2021، ويستمر التقديم لمدة خمسة أيام، وينتهي في الخامس والعشرين من شهر شوال الموافق 6 يونيو في تمام الساعة الحادية عشر صباحًا، وسيتم التسجيل في كلية الملك خالد العسكريه عبر الرابط الرسمي للجنة القبول والتسجيل بوزارة الحرس الوطني www.kkmar.gov.sa.

شروط القبول لحملة الشهادة الثانوية

أعلنت لجنة القبول والتسجيل بوزارة الحرس الوطني عن شروط القبول والتسجيل في كلية الملك خالد العسكريه، وأكدت على ضرورة تسجيل البيانات بدقة؛ لأن الطالب هو وحده من يتحمل تبعات البيانات غير الصحيحة، وضرورة قراءة الشروط بعناية، أهمها:

أن يكون الطالب سعودي الأصل والمنشأ، وقد استثنى من ذلك من نشأ خارج المملكة مع الوالدين نتيجة ظروف العمل.

ألا يكون متزوج من امرأة أجنبية “غير سعودية”.

أن يكون حاصل على الشهادة الثانوية لهذا العام انتظام نهري في العلوم الطبيعية أو نظام المقررات في العلوم الطبيعية.

أن يكون عمر الطالب عند التسجيل 17 عام ولا يقل عن 22 عام.

أن يؤدي اختبار القدرات واختبار القياس بدرجة لا تقل عن 60، واختبار اللغة الإنجليزية في المركز الوطني للقياس.

أن يكون لائق طبيًا، ولا يقبل الكشف الطبي من جهة طبية غير الجهة المعتمدة من لجنة القبول والتسجيل.

لا يحق للطالب السؤال عن أسباب عدم اللياقة الطبية في حال عدم النجاح في الكشف الطبي.

ألا يقل المعدل التراكمي في الشهادة الثانوية عن 80%.

أن يجتاز الطالب جميع اختبارات القبول والاختبار التحريري واختبار اللياقة البدنية.

تفعيل حساب أبشر من أجل تسهيل الدخول عبر النفاذ الوطني الموحد.

يفضل استخدام حاسب آلي مكتبي عند التسجيل في كلية الملك خالد، واستخدام متصفح إنترنت 8 فيما فوق.

يجب ألا تزيد مدة التسجيل عن 60 دقيقة.

تجهيز صورة الشهادة الثانوية، وصورة شخصية بالزي الوطني 4*6 بالماسح الضوئي، ولا يتعدى وزن الصورة الواحدة عن 800 كيلو بايت.

يسمح بتعديل البيانات المسجلة طوال فترة التسجيل في كلية الملك خالد العسكرية.

إرشادات التسجيل في كلية الملك خالد العسكرية 1443

في النهاية نكون عرضنا تفاصيل إعلان لجنة القبول والتسجيل التابعة لوزارة الحرس الوطني بكلية الملك خالد فتح باب القبول والتسجيل في كلية الملك خالد العسكرية، من حيث الشروط وإرشادات التسجيل، ورابط التسجيل في كلية الملك خالد العسكريه.