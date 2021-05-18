إسرائيل تعيد إغلاق معبر مع غزة بعد إطلاق قذائف من القطاع

جدة - نرمين السيد - أكدت وحدة تنسيق الأنشطة الحكومية الإسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، إعادة إغلاق معبر كرم أبو سالم بعد فتحه لساعات محدودة، وذلك إثر إطلاق قذائف هاون باتجاهه، ونحو معبر إيريز.





وفى بيان لها، قالت الوحدة: "سقطت أثناء دخول شاحنات تحمل مساعدات مدنية تبرعت بها منظمات الإغاثة الدولية لقطاع غزة، قذيفة هاون على معبر إيريز، إلى جانب إطلاق قذائف هاون على معبر كرم أبو سالم" المخصص للبضائع، حسبما نقلت "فرانس برس". وأكدت الوحدة أنها أوقفت دخول باقى الشاحنات إلى القطاع.

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