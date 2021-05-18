ألمانيا: نحتاج إلى التهدئة أولا ثم إجراء حوار بين إسرائيل والفلسطينيين

جدة - نرمين السيد - يشار إلى أن حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلى على الفلسطينيين والمواجهات فى الضفة الغربية، كانت قد ارتفعت إلى 23 شهيدًا، اليوم الثلاثاء.
كذلك، بلغت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة نحو 212 شهيدًا، من بينهم 61 طفلاً و36 سيدة، و16 مسنًا، إضافة إلى أكثر من 1300 جريح.
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