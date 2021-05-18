جدة - نرمين السيد - وكان جيش الاحتلال الإسرائيلى أعلن حالة الاستنفار فى وقت سابق من اليوم، فى مواجهة التظاهرات الفلسطينية التى خرجت فى مدن عديدة للتنديد بالعدوان الإسرائيلى على غزة والضفة الغربية، وسط مواجهات غير مسبوقة بين الجانبين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. فلسطين: 9 إصابات بالرصاص الحى فى مواجهات مع الاحتلال بالضفة الغربية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.