نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول مباريات الدوري الأوروبي 2021 ونتائج المباريات في المقال التالي

عمر شويل - جدة انطلق الدوري الأوروبي منذ أواخر العام الماضي في دورته الخمسين، ويعتبر الدوري الأوروبي بطولة أوروبية هامة ومنتظرة دائما كبطولة كرة قدم للأندية، أنشأها الإتحاد الأوروبي عام 1971، وتعتبر من أهم بطولات كرة القدم للأندية في أوروبا، وقد عرفت سابقا بإسم كأس الإتحاد الأوروبي.

الأندية المشاركة في الدوري الأوروبي 2021

شاركت أندية كثيرة في الدوري الأوروبي للأندية لعام 2020/2021 على رأسها:

ريال مدريد

برشلونة

ليفربول

أرسنال

ميلان

مانشيستر سيتي

يوفنتوس

مانشيستر يونايتد

جدول مباريات الدوري الأوروبي 2021

قد بدأت قرعة الدوري الاوروبي في نسخته الخمسين في العشرين من أكتوبر 2020، وكانت أولى مبارياته التمهيدية في الثامن عشر من نوفمبر من نفس العام، وقد شاركت فيه الأندية التي انقسمت إلى 12 مجموعة، تلعب بنظام الأدوار وتجميع النقاط حتى تحددت قرعة الـ 32 في الرابع عشر من ديسمبر لنفس العام، وبعد ذلك عقدت قرعة الدور الـ 16، ثم دور الثمانية الذي انطلق وانتهى في ابريل 2021 ، أما بالنسبة لدور نصف النهائي فقد لُعب منه دور الذهاب في 29 ابريل الماضي، أما الإياب فكان في السادس من مايو، وسوف ينطلق الدور النهائي المنتظر في 26 من هذا الشهر، و إليكم جدول مختصر من المباريات الأخيرة للبطولة:

وقد تم إحراز 366 هدف في 124 مباراة، وتم إطلاق 497 بطاقة صفراء و22 بطاقة حمراء حتى الآن.

هدافين الدوري الاوروبي

ونرى فيما سبق أن اللاعب إيرلينج هالاند لاعب نادي (بوروسيا دورتموند)، قد تصدر قائمة هدافي الدوري حتى الآن بمجموع 10 أهداف، ويليه كيليان مبابي لاعب نادي باريس سان جيرمان بـ 8 أهداف، ويليهم عدة لاعبين على رأسهم اللاعب المصري محمد صلاح بستة أهداف.

جدول نقاط أندية البطولة

يتصدر الترتيب نادي مانشيستر سيتي بمجموع 83 نقطة، ويليه نادي مانشيستر يونايتد بمجموع 70 نقطة، ثم ليستر سيتي بمجموع 66 نقطة، ويأتي تشيلسي في المركز الرابع بـ 64 نقطة، ثم ليفربول في المركز الخامس بـ 63 نقطة.