رابط وخطوات التقديم في كلية الملك فهد الأمنية 1442 عبر موقع moi.gov.sa وشروط التقديم

رابط وخطوات التقديم في كلية الملك فهد الأمنية 1442، نتابع معكم الآن متابعينا الكرام لموقعنا المتميز ثقفني شروط ورابط وخطوات التقديم في كلية الملك فهد الأمنية لعام 1442، التي أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي لوزارة الداخلية للشئون العسكرية عن فتح باب التقديم في كلية الملك فهد وهذا للطلاب خريجي الثانوية العامة للعام الحالي 1442، وهذا من أجل الالتحاق بالدورة الخاصة ببكالوريوس العلوم الأمنية للدفعة 65.التقديم في كلية الملك فهد الأمنية 1442
أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي لوزارة الداخلية للشئون العسكرية بالسعودية، أنه اعتباراً من اليوم الثلاثاء الموافق 6 شوال لعام 1442 الموافق 18 مايو لعام 2021 سيفتح باب التسجيل في كلية الملك فهد، وسيغلق باب التقديم في الأحد الموافق 11 شوال 1442 الموافق 23 مايو 2021، وسيتم التقديم إلكترونياً عبر موقع أبشر للتوظيف.رابط وخطوات التقديم في كلية الملك فهد 1442
- الدخول على الرابط الرسمي للتقديم في كلية الملك فهد moi.gov.sa.
- تحديد الوظيفة المتقد عليها.
- الاطلاع على جميع الشروط والأوراق المطلوبة والموافقة عليها.
- تسجيل جميع البيانات الشخصية المطلوبة الخاصة بالمتقدم بشكل صحيح والضغط على حفظ.
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية من الأصل والمنشأ.
- أن يتمتع المتقدم بحسن سير وسلك وسمعة طيبة ولم يكن محكوم عليه في أي قضايا مخلة بالشرف والأمانة.
- أن يكون المتقدم مناسب للوظيفة من حيث الوزن والطول.
- أن يكون المتقدم حاصل على شهادة الثانوية العامة بالقسمين العلمي والشرعي.
- أن لا يقل عمر المتقدم عن عام 17 عاماً ولا يتجاوز 22 عاماً.
- أن يجتاز المتقدم الفحص الطبي والمقابلات الشخصية واللياقة البدنية.
- أن يحصل المتقدم على تقدير 70% في أداء اختبارات القدرات العامة.
- أن لا يكون المتقدم متزوج من غير سعودية.
- أن لا يقل المعدل التراكمي للمتقدم في الثانوية العامة عن 80%.
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رابط وخطوات التقديم في كلية الملك فهد الأمنية 1442، نتابع معكم الآن متابعينا الكرام لموقعنا المتميز ثقفني شروط ورابط وخطوات التقديم في كلية الملك فهد الأمنية لعام 1442، التي أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي لوزارة الداخلية للشئون العسكرية عن فتح باب التقديم في كلية الملك فهد وهذا للطلاب خريجي الثانوية العامة للعام الحالي 1442، وهذا من أجل الالتحاق بالدورة الخاصة ببكالوريوس العلوم الأمنية للدفعة 65.التقديم في كلية الملك فهد الأمنية 1442
أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي لوزارة الداخلية للشئون العسكرية بالسعودية، أنه اعتباراً من اليوم الثلاثاء الموافق 6 شوال لعام 1442 الموافق 18 مايو لعام 2021 سيفتح باب التسجيل في كلية الملك فهد، وسيغلق باب التقديم في الأحد الموافق 11 شوال 1442 الموافق 23 مايو 2021، وسيتم التقديم إلكترونياً عبر موقع أبشر للتوظيف.رابط وخطوات التقديم في كلية الملك فهد 1442
- الدخول على الرابط الرسمي للتقديم في كلية الملك فهد moi.gov.sa.
- تحديد الوظيفة المتقد عليها.
- الاطلاع على جميع الشروط والأوراق المطلوبة والموافقة عليها.
- تسجيل جميع البيانات الشخصية المطلوبة الخاصة بالمتقدم بشكل صحيح والضغط على حفظ.
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية من الأصل والمنشأ.
- أن يتمتع المتقدم بحسن سير وسلك وسمعة طيبة ولم يكن محكوم عليه في أي قضايا مخلة بالشرف والأمانة.
- أن يكون المتقدم مناسب للوظيفة من حيث الوزن والطول.
- أن يكون المتقدم حاصل على شهادة الثانوية العامة بالقسمين العلمي والشرعي.
- أن لا يقل عمر المتقدم عن عام 17 عاماً ولا يتجاوز 22 عاماً.
- أن يجتاز المتقدم الفحص الطبي والمقابلات الشخصية واللياقة البدنية.
- أن يحصل المتقدم على تقدير 70% في أداء اختبارات القدرات العامة.
- أن لا يكون المتقدم متزوج من غير سعودية.
- أن لا يقل المعدل التراكمي للمتقدم في الثانوية العامة عن 80%.
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