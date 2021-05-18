موعد مباراة تشيلسي وليستر سيتي اليوم والقنوات الناقلة مجانا وترتيب الدوري الإنجليزي

يستضيف ملعب ستامفورد بريدج معقل البلوز مباراة تشيلسي ضد ليستر سيتي اليوم الثلاثاء الموافق 18 مايو 2021 في الجولة السابعة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الذي يشهد منافسة كبيرة على المراكز المؤهلة للمشاركة في دوري أبطال أوروبا بين فرق ليستر سيتي، تشيلسي، وليفربول، بعدما تمكن مانشستر سيتي حسم تأهله فعليا بتمكنه من تحقيق لقب البريمرليج هذا الموسم، واستعادة اللقب من قلعة الآنفيلد معقل الريدز، كما ضمن مانشستر يونايتد مركز مؤهل للتشامبيونزليج بغض النظر عن نتائج الجولتين الأخيرتين في البطولة، لتبقى المنافسة على مركزين بين ثلاث فرق ستؤثر في تلك المنافسة بشكل كبير نتيجة اللقاء بين البلوز والثعالب، حيث ينطلق موعد مباراة تشيلسي وليستر سيتي اليوم في العاشرة وربع مساءا بتوقيت مكة المكرمة.

تشيلسي ضد ليستر سيتي في مباراة قوية يأمل فيها كلا الفريقان تحقيق الفوز، واقتناص ثلاث نقاط هامة في ظل ترقب، ومنافسة كبيرة من ليفربول للانقضاض على مركز يؤهله للتشامبيونزليج، ويسعى رفاق فاردي لمواصلة تفوقهم ضد تشيلسي، بتحقيق الانتصار الثالث أمامهم للمرة الثالثة هذا الموسم، بعدما انتصروا في مباراة الذهاب التي جمعتهما في الجولة الثامنة عشر على ملعب كينج باور ستاديوم، وانتهت بفوز الثعالب بهدفين دون رد سجلهما كلا من نديدي وماديسون، كما التقيا منذ أيام في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بهدف دون رد سجله تيليمانس ليحصد الثعالب لقبهم الأول تاريخيا في البطولة.

تشيلسي يأمل في إنقاذ موسمه وعدم الخروج خالي الوفاض بعد خسارة لقب كأس الاتحاد الإنجليزي، وتوديعه لقب كأس رابطة المحترفين الإنجليزية مبكرا بالخسارة ضد توتنهام هوتسبير، حيث يتبقى فرصتين هامتين لرفاق توخيل بمواصلة المنافسة على مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا من البريمرليج، بالإضافة إلى أهم مبارياته هذا الموسم نهاية مايو الجاري ضد مانشستر سيتي في نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث سيسعى لتحقيق ثالث ألقابه في البطولة ضد السماوي المتشوق لتحقيق أولى ألقابه.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

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11:15 توقيت الإمارات، وسلطنة عمان.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة تشيلسي وليستر سيتي

القنوات المشفرة: بي ان سبورت HD1 تعليق عصام الشوالي.

القنوات المفتوحة: IDMAN AZERBAYCAN.

موعد مباراة تشيلسي وليستر سيتي اليوم