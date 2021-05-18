الجيش الإسرائيلي يطلق النار باتجاه أشخاص اقتربوا من السياج الامني مع لبنان

دوت الخليج :- اطلق الجيش الاسرائيلي مساء اليوم النار على اشخاص اقتربوا من السياج الامني مع لبنان.
و افاد مراسل قناة "الجزيرة" القطرية ان الجيش الإسرائيلي اطلق مساء اليوم النار على أشخاص اقتربوا من السياج الأمني مع لبنان عند بلدة منارة.
في سياق متصل، ذكرت مصادر امنية في الجنوب ان الجيش الاسرائيلي القى غروب اليوم حوالي تسعة قنابل دخانية في الأراضي اللبنانية لبلدة العديسة حيث سجل وجود لجنود القوة الاندونيسية العاملة في اطار اليونيفيل.
وكانت مصادر أمنية قد نفت الانباء التي تحدثت عن اطلاق صواريخ من منطقة المعلية الساحلية جنوب مدينة صور باتجاه شمال اسرائيل.
وكالات
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