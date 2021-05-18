من باريس.. السيسي يقدم نصف مليار دولار لإعمار غزة

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، تقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الأعمار في قطاع غزة نتيجة الأحداث الاخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية إعادة الاعمار.

جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس المصري في القمة الثلاثية بشأن تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، التي عقدت بعد ظهر اليوم بقصر الإليزيه في باريس بمشاركة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين.

والأحد، أكد السيسي أن الوضع الحالي في قطاع غزة يحتاج، بصفة عاجلة جدا وبمنتهى الوضوح، أن يعود الهدوء ووقف العنف والأعمال القتالية.

وأوضح الرئيس المصري في تصريحات إعلامية، من مقر إقامته بالعاصمة الفرنسية باريس، أن "مصر تبذل جهودا دائما في هذا الإطار، والأمل الآن يتمثل في التحرك الجماعي لإنهاء حالة العنف".