الصحة العالمية تدعو لحماية الأطقم الطبية فى مناطق النزاع

جدة - نرمين السيد - قال مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم، فى مؤتمر صحفى للمنظمة: "تأثر اختبار كوفيد-19 والتطعيم جراء التصعيد الأخير، هذا يخلق مشاكل صحية للعالم ككل"، مشددا على ضرورة احترام قواعد القانون الإنسانى الدولى احتراما كاملا.

وأضاف: "على وجه الخصوص، يجب حماية العاملين الصحيين والبنية التحتية دائما وأدعو القادة من جميع الأطراف إلى ضمان احترام هذه القوانين الإنسانية الحيوية".

وشدد الدكتور تيدروس على تحذير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، بحسب مركز إعلام المنظمة الدولية فى جنيف على أن الوضع فى الأرض الفلسطينية المحتلة وإسرائيل يمكن أن يطلق العنان لأزمة أمنية وإنسانية لا يمكن السيطرة عليها.